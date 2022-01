Kenali 4 Tanda Diabetes Ini, Banyak Orang Menyadari, Perhatikan Tidur Siang Anda

SURYA.co.id I - Para penderita diabetes umumnya, baru mengetahui diabetes tipe 2 setelah menjalani pemeriksaan medis atau tes darah. Ini terjadi lantaran gejala diabetes tipe 2 umumnya memang tidak bisa dirasakan.

Nah berikut tanda-tanda yang bisa dicurigai sebagai gejala awal diabetes melitus, yang umumnya tak disadari.

1. Infeksi pada gusi Riset yang diterbitkan dalam jurnal BMJ Open Diabetes Research & Care menyebutkan bahwa periodontitis atau infeksi pada gusi bisa menjadi tanda awal diabetes tipe

Studi tersebut menemukan bahwa orang dengan penyakit gusi, terutama mereka yang memiliki kasus parah, memiliki tingkat diabetes yang lebih tinggi (baik yang terdiagnosis maupun yang tidak terdiagnosis).

Radang pada gusi juga bisa menjadi tanda naiknya kadar gula dalam darah, yang merupakan indikasi jelas adanya diabetes tipe 2.

2. Perubahan warna kulit

Salah satu tanda awal diabetes adalah perubahan warna kulit di bagian belakang leher. Kondisi ini disebut dengan acanthosis nigricans, dimana warna kulit area leher berubah menjadi gelap.

Biasanya, hal ini terjadi karena adanya resistensi, yaitu kondisi saat insulin kehilangan sensitivitas sehingga kemampuan mengatur glukosa berkurang.

3. Sensasi aneh di kaki

Sekitar 10 persen hingga 20 persen orang yang didiagnosis menderita diabetes telah mengalami kerusakan saraf akibat penyakit tersebut.

Menurut ahli medis dari Mount Sinai Clinical Diabetes Institute, Ronald Tamler, gejala ini seringkali tak disadari. "Anda mungkin merasakan kesemutan yang aneh di kaki atau mengalami penurunan sensasi atau penurunan keseimbangan," tambah dia.

4. Tidur siang lebih lama

Berdasarkan tinjauan riset the European Association for the Study of Disease annual meeting, orang yang tidur siang lebih lama dari satu jam, 45 persen lebih mungkin menderita diabetes tipe 2 dibandingkan dengan mereka yang tidur siang lebih singkat.

Tidur siang yang terlalu lama adalah tanda adanya gangguan tidur. Biasanya, hal ini terjadi karena adanya masalah mendasar seperti kurang tidur, depresi, atau sleep apnea — semua kondisi yang terkait dengan peningkatan risiko diabetes.





Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "4 Tanda Diabetes yang Sering Tak Disadari",