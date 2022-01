BIODATA Nurul Arifin Wakil Ketum Golkar yang Anaknya Meninggal Dunia, 'Gone to Soon My Angel'

SURYA.CO.ID - Berikut ini biodata Nurul Arifin, wakil ketua umum Partai Golkar yang hari ini tengah berduka lantaran anak sulungnya meninggal dunia.

Nurul Arifin, artis yang kini memilih terjun di jalur politik, hari ini tengah berduka. Anak sulungnya, Maura Magnalia Widyaratri, meninggal dunia, Selasa (25/1/2022) pada pukul 05.37 WIB.

Kabar kepergian tersbeut disampiakan pula oleh Nurul Arifin melalui akun Instagram pribadinya.

"Gone to soon my angel Maura. Finally find your peace. Ibu, Bapak, dan Dimel will always miss you" tulis Nurul Arifin.

Maura Magnalia meninggal di Rumah Sakit Puri Cinere.

Jenazah Maura Magnalia akan disemayamkan di kediamannya, Jalan Ciloto II Puri Cinere.

"Maura Magnalia Widyaratri, 28 thn. Putri Bp. Mayong Suryolaksono, pagi ini di RS Puri Cinere.

Akan disemayamkan di Rumah Jl. Ciloto II Puri Cinere. Jadwal Misa menyusul," demikian isi pesan singkat yang diterima Tribunnews.

Saat ini jenazah sedang disemayamkan di rumah duka di Pangkalan Jati, Depok.

Sementara itu misa requiem akan diselenggarakan di kediaman Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono pada pukul 19.00 WIB.