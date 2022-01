Tahun 2022, Manulife Indonesia Dorong Tenaga Pemasaran Kembangkan Diri

Foto Istimewa Manulife Indonesia

Dari kiri ke kanan, Karjadi Pranoto, Direktur dan Chief EB & Syariah Distribution Manulife Indonesia, Kevin Kwon, Direktur & General Manager Agency Manulife Indonesia, Novita Rumngangun, Direktur & Chief Marketing Officer Manulife Indonesia, saat peluncuran Agency Kick Off 2022 yang bertajuk Be the Best You, Do What Matters, Together.