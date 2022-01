LIVE SCTV: Chelsea vs Tottenham, Pukul 23.30, Sebulan 3 Kali Ketemu, H2H 7-0, Hasil Tadi Malam

SURYA.co.id I - Jadwal Liga Inggris malam ini menyuguhkan big match Chelsea vs Tottenham Hostpur.

Duel Chelsea vs Tottenham Hotspur bisa disaksikan live SCTV pukul 23.30 WIB. Juga bisa disaksikan melalui live streaming MOLA TV dan laporan live score.

Selain laga Chelsea vs Tottenham Hotspur ada empat laga yang digelar malam ini,

Minggu, 23 Januari 2022

21.00 WIB: Crystal Palace vs Liverpool

21.00 WIB: Arsenal vs Burnley

21.00 WIB: Leicester City vs Brighton

23.30 WIB: Chelsea vs Tottenham (SCTV)

Bomber Tottenham Hotspur Harry Kane (Instagram: Harry Kane)

Ulasan Chelsea vs Tottenham Hotspur

Duel Chelsea vs Tottenham malam ini, merupakan yang ketiga kali dalam bulan Januari ini. Dua pertandingan sebelumnya terjadi di babak semifinal Carabao Cup 12 Januari dan 5 januari.

Pada laga terakhir 12 Januari di kandang Tottenham Hotspur, Chelsea menang 0 - 1. Sedang di kandang Chelsea 5 Januari, The Blues unggul 2-0.

Chelsea lolos ke Final Carabao cup dengan agregat 3-1 dan akan berduel dengan Liverpool yang mengalahkan Arsenal dengan agregat 2-0.

Rekor Head to Head 7: 0