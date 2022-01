Lamongan Pusat Pelatihan Basket Lisensi A di Jatim, Perbasi Ditarget Gelar Kejuaraan Piala Bupati

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Pengurus persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kabupaten Lamongan resmi dilantik oleh Ketua Umum Perbasi Provinsi Jatim, Grace Evi Ekawati, Sport Center Lamongan, Minggu (23/1/2022).

Dalam pelantikan yang juga dihadiri Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi itu, Grace mengungkapkan, bahwa Lamongan adalah satu-satunya kabupaten yang sudah mendapatkan kata 'Yes' darinya untuk menjadi tuan rumah pembuatan lisensi pelatih se-Provinsi Jawa Timur.

Selain itu Perbasi juga akan memberikan pelatih berlisensi A untuk melakukan coaching clinic di Kabupaten Lamongan. "Lamongan satu-satunya yang sudah saya bilang 'yes' menjadi tuan rumah lisensi pelatih. Mau C, mau B, kalau Bapak Bupati juga yes," seloroh Grace, mengutip sebutan 'Pak Yes' untuk Bupat Yuhronur.

Pihaknya bahkan mengakui sudah melihat kalau Lamongan sangat berpotensi. Ia akan memberikan pelatih berlisensi A untuk memberikan coaching clinic di semua SD, SMP, dan SMA.

"Kita support untuk membuat anak-anak agar mengenal basket, coaching clinic pertama di Jawa Timur kita akan taruh di Lamongan," ungkapnya.

Sementara menurut Bupati Yuhronur menilai dilantiknya pengurus Perbasi Lamongan, akan memberikan kemajuan pada olahraga bola basket di Lamongan.

Ia berharap dengan dukungan dari berbagai pihak serta berbagai kemudahan yang diberikan oleh provinsi terhadap Perbasi Lamongan, maka basket juga dikenal dan menjadi kebanggaan masyarakat Lamongan.

"Saya yakin Perbasi Lamongan akan maju, semua pintu sudah dibuka dan ini akan menjadi obsesi kita semua masyarakat Lamongan. Juga obsesi KONI, obsesi bupati, semua rakyat Lamongan," ungkap Yuhronur.

Yuhronur bahkan yakin bahwa Lamongan tidak hanya didengar lewat Persela saja, tetapi semua cabang olahraga. Asalkan Lamongan bersemangat menjadi etalase prestasi olahraga.

Pada kesempatan tersebut, Yuhronur juga memberikan dua tugas awal untuk pengurus Perbasi yang baru dilantik. Tugas pertama, selain terkait lisensi pelatih, Perbasi harus mampu menggairahkan masyarakat pada olahraga basket, sehingga akan mudah memunculkan calon pebasket handal di Lamongan.

Tugas yang kedua yakni segera merancang Bupati Cup khusus untuk kejuaraan basket. Ia yakin yakin kalau ditangani secara serius, Perbasi bisa menyumbangkan prestasi yang membanggakan untuk daerah. "Terlebih sebelumnya Lamongan pernah memiliki atlet basket yang hampir go internasional," ungkapnya.

Ketua Perbasi Lamongan, M Fakhruddin Ali Fikri berharap dapat membangkitkan semangat untuk membangun iklim basket di Lamongan untuk semakin lebih baik, maju, dan bergairah. Salah satunya diawali dengan memiliki banyak pelatih berlisensi A.

Ia berharap dukungan untuk rencana membuat pelatihan lisensi di Lamongan. Dengan begitu, semangat untuk membangun iklim basket di Kabupaten Lamongan semakin baik dan maju. *****