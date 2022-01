Ending Layangan Putus Diklaim Menggantung, Akankah Ada Season 2? Ini Kata Reza Rahadian & Sutradara

SURYA.CO.ID - Serial Layangan Putus sudah memasuki episode terakhir pada Sabtu (22/1/2022).

Di episode terakhir, Kinan tampak sangat bahagia setelah bercerai dengan Aris. Hal berbeda terlihat pada Aris dan Lydia yang justru saling bungkam di kamar apartemen.

Bahkan, Lydia tampak menangis dan memalingkan pandangan dari Aris.

Padahal keduanya berencana menikah seusai Aris berpisah dari Kinan.

Sejak itu banyak warganet yang bingung dengan ending serial Layangan Putus yang dirasa masih menggantung.

jennie_kis: The best deeh.. serasa nnt di XXI.. klo endingnya kyk gitu.. bakalan masih anteng duduk.. bengong menatap layar lebar.. hati berkecamuk.. ditunggu.. to be continued nya..

mobilissa12: LANJUT LAGI PLEASEEE

ernawati.nae: ini episode terakhir min apa masih ad lanjutannya?

Terkait ending serial Layangan Putus, Reza Rahadian pun turut memberikan pandangannya jika berada di posisi penonton.

Reza menyebut ending Layangan Putus cukup berani dan tidak berusaha membuat cerita tersebut happy ending.