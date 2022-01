Atasi Jenuh, Desainer Muda Diana Nathania Pilih Baca Buku hingga Traveling Keliling Dunia

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Meski menjadi seorang fashion designer merupakan impian dari Diana Natania, namun bukan berarti ia tak pernah merasakan jenuh.

Desainer muda asal Kota Surabaya ini mengaku, saat merasa jenuh ia akan mengambil libur dan melakukan kegiatan selingan lainnya. Setelah pikirannya kembali fresh, ia akan kembali pada rutinitas merancang busana.

"Pastinya pernah merasa jenuh dengan pekerjaan. Biasanya kalo sudah jenuh saya akan mengambil libur beberapa hari untuk traveling atau membaca buku untuk menyegarkan pikiran," ungkap Nathania.

Selain untuk menghilangkan jenuh, travelling dan membaca buku merupakan hobi yang rutin dilakukan Nathania di sela aktivitasnya.

Nathania mengaku ia selalu menyempatkan diri untuk membaca buku-buku self improvement.

Buku-buku pengembangan diri ini dinilainya mampu meningkatkan semabgat dan motivasi untuk tetap berkarya.

"Selain buku soal self improvement, saya juga gemar membaca buku memoir atau autobiografi. Kalau buku sekarang ini saya lagi membaca Love for Imperfect Things karya Haenim Sunim. Bukunya bagus untuk self improvement," kata dia.

Tak hanya membaca buku, hobi lain yang disukai oleh desainer kelahiran 1991 ini adalah travelling.

Tak tanggung-tanggung, bukan hanya traveling keliling Indonesia namun juga keliling dunia.

Bahkan sebelum pandemi Covid-19 Nathania selalu menyempatkan diri untuk travelling ke luar negeri setidaknya satu tahun sekali.

"Suka banget traveling, dulu sebelum pandemi, setahun sekali jalan-jalan entah dalam negeri atau luar negeri. Traveling sembari mempelajari budaya yang berbeda dan melihat cara berbusana yg berbeda," katanya.

Dengan mengenal lebih dalam mengenai budaya berbusana di negara atau daerah lain, Diana Nathania mengaku mendapatkan inspirasi untuk merancang busana barunya.

Inspirasi tersebut kemudian ia tuangkan ke dalam konsep-konsep busana yang ia luncurkan pada koleksi yang akan datang.

"Jadi selain menghilangkan jenuh dan menghibur diri, saya bisa mengenal bagaimana budaya berbusana yang ada di daerah lain. Ini sekaligus menjadi inspirasi bagi saya untuk menciptakan koleksi selanjutnya," pungkasnya.

