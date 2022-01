Jadi Perwakilan MPM Honda Jatim, SMAN 5 Surabaya Raih Hasil Terbaik di Olimpiade Satu Hati

SURYA.co.id - PT Astra Honda Motor (AHM) mengajak ratusan siswa dari 58 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia dalam ajang lomba cerdas cermat virtual bertajuk Olimpiade Satu Hati (OSH).

Kegiatan ini menjadi ajang adu ketangkasan pengetahuan sebagai langkah kreatif menghadirkan pengayaan literasi untuk generasi muda Indonesia.

Sebanyak 290 siswa perserta yang mengikuti ajang Olimpiade Satu Hati pada 11-19 Januari 2022 ditantang untuk adu beragam pengetahuan umum dan isu terkini terkait pendidikan, lingkungan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta safety riding.

Lomba adu ketangkasan ini dilaksanakan dengan berbagai tahapan lomba yakni babak The Battle of All atau penyisihan 58 kelompok pada 11 Januari 2022 sehingga terseleksi 16 kelompok peserta.

Pada babak semi final yang digelar pada 13 Januari 2022 dan 17 Januari 2022, para siswa berkompetisi ketat dan terseleksi 4 kelompok terbaik yang berhak masuk ke tahap final pada 19 Januari 2022.

Dari seluruh rangkaian tahapan, kelompok dari sekolah SMAN 5 Surabaya perwakilan PT Mitra Pinasthika Mulia ( MPM Honda Jatim) distributor sepeda motor Honda berhasil menjadi yang terbaik.

Kelompok yang terdiri dari siswa dan siswi kelas 10 ini berhasil mengumpulkan poin di tahap final sebesar 732.

Dukungan dari para guru pembimbing dan juga persiapan yang dilakukan selama dua bulan untuk mengikuti ajang ini menjadi modal utama dalam meraih hasil terbaik.

“Harapannya semoga dengan prestasi ini semakin menguatkan image Honda di kalangan remaja melalui kegiatan positif dan sesuai dengan era digital saat ini. Selamat kepada tim SMAN 5 Surabaya, Semoga prestasi ini dapat memberi inspirasi bagi sekolah yang lain“ kata Vinensia Kenanga selaku Corporate Secretary Head MPM Honda Jatim.

Salah satu siswi SMAN 5 Surabaya peserta Olimpiade Satu Hati, Mutiara Puspita Utami merasa senang mengikuti kompetisi Olimpiade Satu Hati.