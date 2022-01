SINOPSIS Layangan Putus Episode Terakhir: Lydia Makin Desak Aris, Rumah Tangga Kinan di Ujung Tanduk

SURYA.CO.ID - Berikut ini sinopsis Layangan Putus episode terakhir atau episode 10 yang tayang Jumat (21/1/2022) di WeTV.

Serial Layangan Putus akan berakhir pada episode 10.

Artinya, pekan ini akan menjadi pekan terakhir serial Layangan Putus tayang di WeTV.

Menurut bocoran sinopsis Layangan Putus episode terakhir, Lydia semakin mendesak Mas Aris untuk segera menikahinya.

Ini lantaran Mas Aris hanya bisa menebar janji sejak menjalin hubungan dengan Lydia.

"Emangnya apalagi sih yang mau kita tunggu dari Mbak Kinan?" tanya Lydia kepada Aris.

Baca juga: BOCORAN Episode Terakhir Layangan Putus, Benarkah Akan Ada Season 2? Ini Kata Sutradara

Sayangnya, Aris masih bimbang dan berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini.

"Hei, its all good. Take care for everything. I promise you," tutur Aris.

Aris kemudian menemui Kinan di rumah. Mereka membahas soal rumah tangga mereka yang di ujung tanduk.

"Kamu tau kan? Kamu gak akan bisa nikah lagi kalau aku tidak menyetujui. Kamu gak bisa ninggalin dia, kamu nyerahin aku. Kalau cinta kenapa selingkuh?" tegas Kinan.