Kebijakan Satu Harga di Jember Belum Efektif, Minyak Goreng di Sejumlah Minimarket Mendadak Kosong

Harga minyak goreng kemasan sekarang disetarakan menjadi Rp 14.000 per liter.

SURYA.CO.ID, JEMBER - Kebijakan satu harga untuk komoditas minyak goreng belum efektif diterapkan di Jember, karena para pedagang di pasar tradisional dan toko kelontong masih kulakan dengan harga mahal. Selain itu, mereka tentu ingin menjual lagi dengan harga di atas Rp 14.000 per liter.

Sedangkan pemerintah masih memberi toleransi waktu selama sepekan agar semua penjual menerapkan kebijakan satu harga Rp 14.000 per liter.

Dan anehnya, minyak goreng di sejumlah toko ritel berjaringan atau minimarket di Jember mendadak kosong. Agustin, seorang warga Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, mengaku Rabu (19/1/2022) malam mencari minyak goreng ke dua minimarket berjaringan di dekat rumahnya.

"Sampai ke dua minimarket, (minyak goreng) kosong semua. Saya cari tadi malam. Teman saya di Kecamatan Semboro malah berburu di empat minimarket, juga kosong semua. Akhirnya tadi pagi kami membeli di toko biasa, harga masih Rp 38.000 per dua liter," ujar Agustin, Kamis (20/1/2022).

Hal senada juga diungkapkan oleh Rusdi, warga Jalan Mastrip Kelurahan/Kecamatan Sumbersari. Rusdi sempat mencari minyak goreng di minimarket di dekat perumahannya, namun stoknya kosong.

Sedangkan di pasar tradisional dan toko kelontong, harga minyak goreng masih memakai harga lama sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan satu harga. "Masih harga lama, ya berkisar Rp 38.000 - Rp 39.000 per dua liter," ujar Iin, pemilik warung nasi yang baru berbelanja di Pasar Tanjung Jember.

Beberapa pemilik toko kelontong masih menerapkan harga lama, sekitar Rp 38.000 per dua liter atau Rp 19.000 per liter karena mereka kulakan masih harga lama. Mereka kulakan sebelum kebijakan satu harga diberlakukan per 19 Januari 2022. *****