Jadwal Liga Spanyol, 21 - 24 Januari, Mulai Dini Hari Nanti, Madrid - Barcelona Bertemu Lawan Enteng

SURABAYA.co.id I - Berikut Jadwal Liga Spanyol LaLiga 2021/2022, Jumat - Senin (21-24 Januari 2022).

Jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini di buka laga Getafe vs Granada, Jumat (20/1/2022) dini hari ini pukul 01.00 WIB.

Ada big match Atletico Madrid vs Valencia, Minggu (22/1/2022) pukul 03.00 WIB dan Real Madrid vs Elche pukul 22.15 WIB.

Sedang laga big match Depertivo vs Barcelona menjadi laga penutup Minggu malam waktu setempat atau Senin (23/1/2022) Pukul 03.00 WIB.

Semua pertandingan LaLiga disiarkan Live beIN Sport, dan bisa disaksikan melalui live streaming Vidio.com.

Real Madrid vs Elche

Pimpinan Klasemen Real Madrid pekan ini berkesempatan untuk menjauhkan jarak kejaran dari runner-up Sevilla.

Kesempatan ini muncul lantaran Real Madrid bertemu lawan enteng, Elche yang merupakan penghuni papan bawah klasemen Laliga.

Dikutip dari data livescore.com, Real Madrid berada dipuncak dengan poin 49 hanya selisih 4 poin dari Sevilla yang berada dibawahnya dengann 45 poin. Keduanya sama-sama telah bermain 21 laga.

Kalkulasi di atas kertas, Madrid secara normal akan mampu memetik poin penuh, meski pertandingan berlangsung di kandang Elche.