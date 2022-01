Hasil Liga Inggris, Klasemen, Topskor, HighLight: Brentford vs MU: Ronaldo Mandul, Rashford Ciamik

Cristiano Ronaldo - mandul dalam laga Brentford vs Manchester United di Liga Inggris EPL, Kamis (20/1/2021) dini hari. MU menang 1-3.

SURYA.co.id I Berikut ini hasil pertandingan Liga Inggris Rabu-Kamis (19-20/1/2022) dini hari tadi.

Hanya ada tiga pertandingan yang digelar tengah pekjan ini, Leicester City vs Tottenham Hotspur yang berakhir 2-3. Brentford vs Manchester United 1 - 3, dan Brighton & Hove Albion vs Chelsea yang berakhir 1-1.

Brentford vs MU: Ronaldo Mandul

Tim promosi, Brentford mampu memberikan perlawanan sengit saat meladeni raksasa Manchester United. Selama babak pertama, Brentford mampu mengimbangi dan saling balas serangan.

Christiano Ronaldo dibuat mati kutu di hadapan barisan pertahanan Brentford.

Brentford bahkan lebih banyak melakukan serangan. Statistik pertandingan yang dilaporkan livescore.com memperlihatkan, Brenford sampai 5 kali membahayakan gawang MU. Sementara MU hanya dua kali mengancam gawang Brentford.

Beruntung MU punya kiper De Gea yang tampil apik. Tercatat 5 kali melakukan bloking tendangan, dan tujuh kali melakukan penyelamatan gemilang.

Kiper Manchester United, David De Gea (fox sport)

Sayang di babak kedua, Brentford seperti kehabisan energi. MU pun berhasil mengendalikan permainan. Hasil MU berhasil mencetak gol di menit 55. Bukan dari peran Ronaldo, melainkan buah kerjasama Anthony Elanga dan Fred. Elanga berhasil memaksimalkan umpan fred menjadi gol pembuka Setan Marah.

Unggul 0-1, MU semakin leluasa mengembangkan permainan. Tujuh menit kemudian, MU menambah pundi-pundi gol. Lagi-lagi tanpa peran Ronaldo. Kali ini, giliran Mason Greenwood yang menceploskan bola hasil kerjasama dengan Bruno Fernandes.

Ronaldo yang tetap mandul akhirnya ditarik keluar di menit 71, bersamaan dengan Mason Greenwood. Ronaldo digantikan Harry Maguire, sedang Greenwood digantikan Marcus Rasford.