Raup Fee Rp 1,4 Miliar dari BPNT, Eks Kadinsos dan Koordinator Pendamping Kota Kediri Dijerat Hukum

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri akhirnya menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi bantuan pangan non tunai (BPNT) 2020 dan 2021, Rabu (19/1/2022). Kedua orang yang telah ditetapkan tersangka masing-masing, TKP (58), mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Kediri dan SDR (28), Koordinator Daerah Pendamping Kota Kediri.

Kajari Kota Kediri Sofyan Selle SH menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka. "Penyidik telah mendapatkan dua alat bukti dan telah menetapkan dua orang tersangka," ungkap Sofyan saat merilis status tersangka kasus BPNT di Kantor Kejari Kota Kediri.

Atas anggaran BPNT yang bersumber dari APBN, juga ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kedua tersangka. Jumlah total bantuan yang diterima mencapai Rp 76 miliar.



Pasal yang dilanggar yakni pasal 37 ayat 1 huruf D dan pasal 39 ayat 1 huruf D Permensos No 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Ketentuan itu berbunyi, Koordinator daerah pendamping sosial pangan dilarang menerima imbalan dari pihak mana pun baik dalam bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan penyaluran BPNT.

Masyarakat Kota Kediri pada 2020 dan 2021 telah mendapatkan bantuan sosial ekonomi non tunai dari Kemensos RI yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua tersangka telah bersepakat menerima uang dari pihak suplier bahan pokok untuk BPNT Kota Kediri.



Kesepakatan yang dicapai untuk beras, kepala dinas mendapatkan Rp 200 per KG, pendamping Rp 100 per KG, telur kepala dinas Rp 1.000 per KG dan pendamping Rp 500 per KG. Lalu untuk kacang kepala dinas mendapatkan Rp 1.000 per KG dan pendamping Rp 500 per KG.

"Permintaan tersebut telah berlangsung sejak periode Juni 2020 sampai September 2021. Jumlah total uang fee yang diterima para tersangka mencapai Rp 1,4 miliar," ungkapnya.

Sesuai rencana, kedua tersangka bakal langsung ditahan. Namun hasil rapid tes kedua tersangka ternyata positif Covid-19. Penyidik Kejari Kota Kediri masih ingin memastikan apakah kedua tersangka memang positif dengan melakukan tes PCR. "Pada saat dilakukan tes kesehatan dengan alat anti gen hasilnya positif Covid-19," jelasnya.

Sementara barang bukti yang disita dari tersangka di antaranya uang tunai Rp 392.000.700, tiga buah HP yang digunakan untuk percakapan dan kesepakatan pemberian fee, kuitansi dan nota.

Sehingga tersangka juga dijerat dengan pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf B, pasal 11 juncto pasal 12 B Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

Selama pemeriksaan tersangka TKP didampingi NurbaedahSH sebagai penasehat hukumnya dan tersangka SDR didampingi Rini Puspitasari SH. ****