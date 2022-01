Kenalkan Fitur BI Fast di BNI Mobile Sebagai Solusi Transaksi Aman Masa Pandemi

SURYA.co.id|SURABAYA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus agresif mengenalkan layanan perbankan dengan teknologi digitalnya atau BNI Mobile. Terbaru, adalah fitur BI Fast yang ada di aplikasi BNI Mobile. BI Fast adalah fitur layanan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI), berupa fitur transfer antar bank dengan biaya lebih efisien yaitu Rp 2.500 per transaksi.

Beby Lolita Indriani, Pemimpin BNI Wilayah Malang (Wilayah 18) mengatakan, sebelumnya fitur transaksi menggunakan (QR Code Indonesian Standard) pun telah menjadi pilihan bertransaksi masyarakat melalui BNI Mobile Banking. "Tidak hanya digunakan pada merchant – merchant besar, implementasi QRIS juga sudah dapat dipakai di warung – warung kecil, hingga membuat transksi cashless menjadi semakin mengasyikan," kata Beby, Rabu (19/1/2022).

Untuk masyarakat yang berada di lokasi yang jauh dari Cabang Bank, BNI telah memperluas cakupan layanan Agen46 yang merupakan perpanjangan tangan dari BNI untuk melayani transaksi perbankan sederhana seperti pembukaan rekening, setor tunai, tarik tunai, pembelian pulsa atau voucher, dan pembayaran berbagai macam tagihan.

Saat ini BNI Agen46 telah tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah agen lebih dari 157 ribu.

Bahkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan start up yang tengah berusaha membangun bisnisnya, BNI pun tangguh dalam pelayanan digital khusus korporasi. Terdapat dua Champion Services di segmen korporasinya, yaitu BNI Direct dan BNI API Open Banking.

Tidak hanya itu, BNI juga fokus pada penguatan digital platform yang ada.

"Selain BNI Mobile Banking, penguatan juga dilakukan pada Digital Account Opening, Digital Loan for Consumer, Voice Command Virtual Assistant, Digital Loan for MSME, Financial Supply Chain Management, hingga Online Bank Guarantee," jelas Beby.

BNI juga telah menerima mandat dari Kementerian BUMN untuk menjadi bank Internasional asal Indonesia. Kinerja layanan internasional BNI juga memberikan kontribusi signifikan bagi Perseroan dengan didukung berbagai platform digital BNI, baik BNI Direct hingga BNI Mobile Banking yang memudahkan akses bagi nasabah untuk melakukan transaksi, terutama international remittance dan trade finance.

"BNI memperkuat kolaborasi dengan partner luar negeri, seperti dengan 1.400 bank koresponden di seluruh dunia dan lebih dari 100 mitra remitansi non-bank," ungkap Beby.

Berbagai inovasi digital sudah dilakukan BNI dalam menjalankan bisnis ini seperti merilis fitur/layanan International Remittance di BNI Direct dan BNI Mobile Banking. BNI juga melengkapi fitur tracking menggunakan teknologi SWIFT GPI yang memungkinkan nasabah mengetahui status transfer secara realtime.