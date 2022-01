Jasa Raharja Gandeng Kaum Milenial Bentuk “Millenial Road Safety Hero”

Jasa Raharja bersinergi dengan ITS dalam peningkatan keselamatan berlalu lintas

SURYA.co.id |SURABAYA – Jasa Raharja menggandeng generasi muda dan akademisi untuk lebih peduli keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya.

Pada kesempatan ini Jasa Raharja bersinergi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), memorandum of understanding MoU ini timbul dari adanya keinginan yang sama antara PT Jasa Raharja dan ITS dalam memberikan manfaat bagi masyarakat terutama kalangan generasi muda.

Munadi Herlambang, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja dan ITS melakukan penandatanganan kerja sama antara kedua belah pihak di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

“Latar belakang adanya Kerja sama yang dilakukan agar dapat memudahkan komunikasi dan kolaborasi antara PT Jasa Raharja dan ITS dalam hal Sinergi Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas terutama di kalangan generasi muda,” katanya, Rabu (18/1/2022).

Ia mengatakan setelah penandatanganan MoU ini pihaknya berharap akan terbentuk suatu UKM berisi para milenial yang concern terhadap keselamatan lalu lintas. “Yang kami istilahkan sebagai Milenial Road Safety Hero,” jelasnya.

Ia menuturkan Jasa Raharja mendapat amanah dari Pemerintah untuk mengelola dan melaksanakan program perlindungan dasar terhadap masyarakat yang bepergian, menggunakan alat transportasi umum baik di darat, laut, dan udara yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan.

Sesuai dengan komitmen Jasa Raharja, pada tahun 2021 Jasa Raharja telah melaksanakan penyerahan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sebesar Rp 1,21 triliun untuk 82 ribu korban luka-luka dan Rp 1,29 triliun untuk 25 ribu korban meninggal dunia.

Tapi Jasa Raharja tidak ingin berhenti hanya sampai pada penyerahan santunan saja. Peningkatan keselamatan lalu lintas serta pencegahan kecelakaan juga menjadi concern dari Jasa Raharja.

“Hal ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh Jasa Raharja. ITS sebagai wadah akademisi dan mahasiswa memiliki peran sangat strategis dalam upaya peningkatan keselamatan terutama pada kaum milenial,” pungkasnya.