Lewandowski Sabet Gelar Pemain Terbaik Dunia FIFA, Kalahkan Messi dan Salah

SURYA.co.id I Robert Lewandowski ditetapkan sebagai Pemain Terbaik FIFA 2021, mengalahkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Robert Lewandowski merupakan pemain Timnas Polandia, yang kini bermain menjadi Striker Bayern Muenchen

FIFA, selaku Federasi Sepak Bola Dunia, telah secara rutin menyelenggarakan ajang penghargaan The Best FIFA Football Awards sejak 2016.

The Best FIFA Football Awards adalah ajang penganugerahan kepada pelaku sepak bola dunia yang digelar satu tahun sekali. Sebelum tahun 2016, FIFA memberikan penghargaan serupa dengan nama FIFA World Player of the Year dari tahun 1991 hingga 2009.

Penghargaan FIFA World Player of the Year kemudian hihapus pada tahun 2010 hingga 2015. Dalam kurun ini, FIFA memutuskan untuk menggandeng France Football selaku penggagas trofi Ballon d'Or untuk sama-sama mencari pemain terbaik.

FIFA dan France Football saling bekerja sama sehingga penghargaan berganti nama menjadi FIFA Ballon d'Or. Namun, FIFA dan France Football harus mengakhiri kerja sama di antara keduanya pada 2015.

Sebagai gantinya, FIFA pun kembali memperkenalkan The Best FIFA Football Awards yang dimulai pada 2016. Pada edisi ternyar, FIFA baru saja menggelar The Best FIFA Football Awards 2021 di Zurich, Swiss, pada Selasa (18/1/2022) dini hari WIB.

Salah satu kategori yang ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola adalah The Best FIFA Men's Player alias Pemain Pria Terbaik versi FIFA.

Bomber Bayern Muenchen dan timnas Polandia, Robert Lewandowski kembali terpilih sebagai Pemain Pria Terbaik FIFA 2021.

Robert Lewandowski berhasil melampaui perolehan suara dua pesaingnya, yakni Lionel Messi dan Mohamed Salah.