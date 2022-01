Warga Malang yang Terpapar Omicron Kini Diisolasi di Safe House, 20 Orang Juga Tengah Ditracing

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa satu orang warga Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yang terpapar Covid-19 varian Omicron kini tengah dalam isolasi dan penanganan ketat.

Disampaikan Gubernur Khofifah, bahwa yang bersangkutan sekarang tengah diisolasi di safe house Kepanjen. Di sana orang tersebut tengah dilakukan penanganan oleh tim medis.

"Yang terkonfirmasi positif Covid-19 varian Omicron saat ini telah dilakukan isolasi di safe house Kepanjen. Sedangkan 20 orang yang kontak erat telah dilakukan tracing dan testing," tuturnya.

Khofifah menerangkan, bahwa pemeriksaan bagi pasien yang terkonfirmasi positif PCR hasilnya akan ditindaklanjuti dengan pengiriman sampel untuk Whole Genome Sequencing (WGS) yang dikirim ke Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga (Unair).

WGS ini merupakan sistem untuk memastikan apakah kasus positif PCR merupakan varian Omicron atau bukan. Sampel biasanya diambil berdasarkan CT Value pasien.

Semula WGS dilakukan pada pasien dengan hasil PCR dengan CT Value di bawah 25. Namun per minggu ini arahan dari Kemenkes WGS dilakukan pada kasus positif dengan CT Value di bawah 30.

"Total sementara pasien positif virus Omicron di Jatim berdasarkan WGS sebanyak 8 orang, masing-masing Kota Surabaya 6 orang, Kota Malang 1 dan Kabupaten Malang 1 orang," tambahnya.

Khofifah pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Pemprov Jatim bersama seluruh pemerintah daerah, TNI/Polri dan pemangku kepentingan lain telah melakukan langkah antisipasi dan koordinasi sejak November 2021. Hal ini diiringi upaya masif vaksinasi kepada seluruh masyarakat.