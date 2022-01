Apel Pagi, Gus Ipul Ingatkan ASN Pedoman Visi dan Misi Menuju Pasuruan Kota Madinah

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) selalu berpedoman pada RPJMD.

Arah pembangunan serta tolak ukur kinerja harus selalu sesuai dengan RPJMD.

“Maka, kalau kita mengikuti dengan baik RPJMD itu dan juga memahami 9 program prioritas dan 10 program superioritas, semua pegawai dimanapun berada bisa mewujudkan suksesnya visi dan misi kota madinah”, ujar Gus Ipul saat memimpin Apel Pagi di halaman kantor BKD, Senin (17/01/2022)

Agenda prioritas dan superioritas akan dapat dicapai melalui perwujudan aparatur pemerintah yang berkinerja baik. Tidak asal bekerja dan selalu berintegritas tinggi.

“Yang berkinerja ini tentunya yang berprestasi, saya meminta kepada jajaran mari kita buat prestasi di perangkat daerah masing-masing. Prestasi tidak hanya berupa penghargaan-penghargaan tapi bisa berupa inovasi atau hal baru yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat”, ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini.

Peraturan tentang disiplin PNS dan kode etik PNS telah tertuang dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, peraturan pemerintah NO 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, peraturan pemerintah No 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Dalam aturan tersebut diuraikan tentang kesempatan berkarir PNS sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya serta mengatur tentang kewajiban, larangan dan hukuman disiplin PNS.

Ketentuan tersebut dimaksudkan memberikan ruang bagi seluruh PNS untuk bekerja dan mengabdikan dirinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah dibebankan kepadanya.

“Marilah kita berkinerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, Bapak/ibu sekalian ada kesempatan besar bagi yang punya inisiatif, ingin kerja beneran, tentu akan mendapatkan reward, sementara yang bermalasan tentunya akan mendapatkan punishment”, kata dia.

“Jadi saya tekankan adalah sinergi dan kolaborasi, sangat penting. Tidak lagi ego sektoral, tidak lagi menang-menangan. Lebih komitmen dan bekerja secara professional yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteran masyarakat Kota Pasuruan,” Kata Gus Ipul.

Gus Ipul juga berpesan kepada seluruh peserta apel agar dapat bekerja dengan disiplin, ikhlas, tulus dan bersinergi dengan lingkungan kerjanya.

Karena dengan demikian setiap pekerjaan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab guna menghadapi tugas kedepan yang tidak semakin ringan, dan tidak semakin sederhana.

Sementara itu dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga akan mewajibkan apel pagi diikuti seluruh ASN hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Untuk yang berada di kecamatan dan kelurahan, apel bisa dilakukan secara virtual dan dipimpin langsung dari halaman BKD.

