Susul Minyak Goreng, Harga Kedelai Ikut Naik di Tuban; Dinas Juga Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa

SURYA.CO.ID, TUBAN - Tanpa bisa ditahan, harga kedelai ternyata sudah ikut naik justru ketika harga minyak goreng masih sangat tinggi. Sudah beberapa lama ini harga kedelai impor yang mengalami kenaikan dikeluhkan pengusaha tahu.

Karena harga kedelai yang sebelumnya Rp 9.500 per KG, tahu-tahu sudah merangkak di angka Rp 10.400 per KG. Bahkan menurut catatan dinas terkait, harga kedelai bisa sampai Rp 11.000 per KG.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Kabupaten Tuban, Agus Wijaya mengatakan, kenaikan harga kedelai impor memang sudah berlangsung cukup lama.

Saat ini, harga kedelai tersebut berada di kisaran Rp 10.000 hingga Rp 11.000 per KG. Sudah pasti, jeritan para pedagang akibat kenaikan harga minyak goreng, bisa semakin nyaring akibat naiknya harga kedelai ini. "Kedelai impor sudah naik lama, saat ini harganya bisa di kisaran Rp 11.000," kata Agus, Minggu (16/1/2022).

Seperti saat menghadapi kenaikan minyak goreng, dinas pun tak bisa berbuat apa-apa dengan harga baru kedelai ini.

Dan kenaikan bahan baku itu memaksa pengusaha tahu putar otak agar tetap mempertahankan produksi. Seperti dengan cara mengurangi komposisi kedelai dalam pembuatannya.

Seperti yang dilakukan Mat Yani, pengusaha tahu asal Desa Mandirejo, Kecamatan Merakurak. Ia mengakui bahwa kenaikan harga kedelai memang memicu harga tahu ikut naik.

Jika sebelumnya harga tahu per kotak Rp 25.000, kini menjadi Rp 28.000. "Jadi harga tahu ikut naik, karena dipicu kenaikan harga kedelai," ujar Mat Yani kepada wartawan.

Menurutnya, kenaikan harga kedelai impor terjadi saat musim virus Corona atau Covid-19. Dengan kondisi demikian, ia akhirnya mengurangi bahan baku kedelai untuk pembuatan tahu, yang penting ia tetap bisa memproduksi.

"Ada pengurangan bahan baku, sehingga berpengaruh pada keuntungan yang menurun," pungkasnya. *****