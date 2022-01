Pembayaran Parkir Non-Tunai di Gresik Sering Bermasalah, Jukir Terpaksa Instal 3 Aplikasi

Berita Gresik

SURYA.co.id | GRESIK - Petugas juru parkir (Jukir) di Kota Gresik yang menjalankan sistem pembayaran parkir non-tunai mulai kewalahan.

Hal ini disebabkan aplikasi pembayaran non tunai sering trobel, sehingga jukir tetap menerima uang tunai.

Sistem pembayaran parkir non tunai di tempat umum yang dikembangkan Bupati Gresik mulai awal tahun 2022 terus diterapkan di lapangan.

Masyarakat harus membayar secara non tunai menggunakan aplikasi jasa pembayaran non tunai, seperti OVO, Go Pay, Link Aja dan Dana.

Dari pembayaran non tunai tersebut, diharapkan oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) tidak ada kebocoran dari retribusi parkir, sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Dari pelaksanaan di lapangan, yang dikeluhkan petugas jukir yaitu sering trobelnya aplikasi pembayaran non-tunai.

Bahkan, lima kali pemakaian sudah trobel. Sehingga, para jukir harus memasang lebih dari 3 aplikasi.

“Ini sudah risiko bekerja. Petugas parkir harus punya HP (hand phone) android. Walaupun HP tidak bagus. Sehingga, buat instal tiga aplikasi sudah lemot. Ada OVO, Go Pay, Link Aja dan Dana,” kata Hermantea, petugas parkir Jalan Samanhudi, sebelah timur Pasar Gresik, Minggu (16/1/2022).

Lebih lanjut Hermantea menambahkan, fungsi aplikasi tersebut digunakan untuk melayani masyarakat yang tidak membayar secara non tunai, sebab kendala di lapangan yaitu masyarakat punya aplikasi pembayaran non tunai, tapi tidak punya saldo.

Ada masyarakat yang tidak punya aplikasi pembayaran non tunai dan ada masyarakat yang tidak mau ribet.

“Masyarakat yang membayar tunai, kita beri karcis. Setelah itu, baru saya bayarkan secara non tunai memakai HP saya. Sehingga, langsung setor ke Bank Jatim milik rekening Pemkab Gresik. Masalahnya, aplikasi itu sering trobel,” imbuhnya.

Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2020, retribusi parkir di tempat umum untuk kendaraan roda dua sebesar Rp 2.000, roda empat Rp 3.000 dan roda enam Rp 10.000.