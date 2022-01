GPX dan PABZ Esports Pertahankan Posisi, Dua Tiket Regular MDL Season 5 Berhasil Diamankan

SURYA.co.id, - Berikut Hasil MDL Season 5 babak playins, GPX dan PABZ esports berhasil pertahankan posisinya ke regular season.

Babak Playins MDL Season 5 telah usai.

Dua tiket yang diperebutkan oleh 7 tim telah diamankan oleh GPX dan PABZ Esports.

GPX berhasil mengamankan tiket pertama saat berhasil mengalahkan PABZ esports di Final Upper Bracket yang diselenggarakan hari ini, Minggu (16/1/2022).

Membawa tiga veteran MPL yaitu WATTT, Rinazmi dan FredoQT, GPX mulanya mendominasi permainan.

Dalam pertandingan yang menggunakan sistem Best of Five atau BO5, GPX unggul dua poin terlebih dahulu.

MDL Babak Playins (Instagram: MDL Indonesia)

Namun PABZ yang diperkuat oleh eks Victim Esports berhasil membalas dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Pada poin penentuan, GPX berhasil menyudahi perlawanan PABZ dan mengunci tiket pertama menuju regular season MDL Season 5.

GPX memenangi pertandingan dengan skor 3-2.

PABZ esports harus turun untuk memperjuangkan satu sisa tiket di babak lower bracket.