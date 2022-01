Harga Tomat di Kota Blitar Naik Tiga Kali Lipat, Sekarang Tembus Rp 15.000/Kilogram

SURYA.CO.ID, BLITAR - Harga tomat di Kota Blitar naik dua kali sejak awal Tahun Baru 2022.

Sekarang, harga tomat di pasar tradisional Kota Blitar tembus Rp 12.000 per kilogram sampai Rp 15.000 per kilogram.

Sebelumnya, harga tomat masih Rp 5.000 per kilogram.

Seperti yang terlihat di Pasar Pon Kota Blitar, Sabtu (15/1/2022).

Harga tomat sayur di Pasar Pon Kota Blitar saat ini Rp 12.000 per kilogram, sedang harga tomat buah mencapai Rp 15.000 per kilogram.

"Harga tomat naik drastis sekitar dua pekan ini. Sekarang harganya antara Rp 12.000 per kilogram sampai Rp 15.000 per kilogram," kata pedagang sayur di Pasar Pon Kota Blitar, Intan Andriani.

Intan mengatakan, sebelum Tahun Baru 2022, harga tomat masih berkisar Rp 5.000 per kilogram.

Sejak awal 2022, harga tomat secara bertahap mengalami kenaikan.

"Dari harga Rp 5.000 per kilogram naik menjadi Rp 9.000 per kilogram, sekarang sudah tembus Rp 15.000 per kilogram," ujarnya.

Dikatakannya, harga tomat naik karena pasokan dari petani berkurang.