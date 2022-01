Harga Cabai Rawit di Kota Malang Mulai Turun, Kini Rp 38.000/Kilogram

SURYA.CO.ID, MALANG - Harga kebutuhan pokok di kota Malang mulai mengalami penurunan pasca tahun baru 2022, Jumat (14/1/2022).

Dari pantauan SURYA.co.id di Pasar Madyopuro Kota Malang, harga cabai rawit lokal Malang kini turun menjadi Rp 38.000 dari Rp 90.000 saat akhir tahun kemarin.

Begitu juga untuk cabai rawit dari luar Malang, yang kini hanya Rp 30.000-32.000 per kilogramnya.

"Harga cabai ini mulai turun sejak tiga hari setelah tahun baru. Penurunan hampir tiap hari dan sampai Rp 10.000," ucap Zaenuri pedagang sayur mayur di Pasar Madyopuro.

Zaenuri mengatakan, penurunan harga ini disebabkan, karena stok cabai rawit yang cukup melimpah dari petani.

Kondisi cuaca yang tidak menentu juga menjadi faktor utama, suplai cabai rawit dari petani aman.

"Biasanya kalau hujan deras berhari-hari itu yang membuat harga cabai ini melonjak lagi. Karena stoknya yang berkurang," ucapnya.

Selain cabai rawit, sejumlah bahak pokok lain harganya masih stabil pasca akhir tahun.

Harga bawang merah di Pasar Madyopuro dibanderol Rp 34.000 per kilogram, bawang putih Rp 24.000 per kilogram dan cabai merah besar Rp 20.000 per kilogram.

"Yang saat ini masih mahal itu harga tomat yang masih dikisaran Rp 20.000 per kilogram. Kalau lainnya tadi masih cenderung stabil," ungkapnya.

Meski demikian, dengan penurunan harga cabai rawit pasca tahun baru tidak membuat cabai rawit diburu oleh para pembeli.

"Daya minat masyarakat masih biasa-biasa saja. Alhamdulillah, setiap hari saya masih bisa menjual cabai rawit sampai 10 kilogram," tandasnya. (Rifky Edgar)

