Dinas Penanaman Modal Kabupaten Jember Tempati Kantor Baru, Nilai Investasi Harus Bertambah

SURYA.CO.ID, JEMBER - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akhirnya memiliki kantor yang lebih representatif.

Kantor baru DPMPTSP terletak di Jl Gajah Mada Kecamatan Kaliwates, menempati bekas bangunan Window of Jember.

Sebelumnya, Kantor DPMPTSP berada di kompleks bangunan bekas Bank BHS di Jl PB Sudirman, di sisi utara Alun-Alun Jember.

Kantor yang lama itu banyak disoroti warga, salah satunya karena tempat parkir yang tidak layak.

"Semoga dengan keberadaan Kantor DPMPTSP di tempat baru ini, yang lebih representatif, semakin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jember, terutama dari sisi pengurusan perizinan, juga penanaman modal," ujar Bupati Jember Hendy Siswanto, Jumat (14/1/2022).

Jumat (14/1/2022), Bupati Hendy meresmikan kantor baru tersebut.

Bupati Hendy mengaku gembira dengan keberadaan kantor itu menempati lokasi baru.

Dia mengharapkan kinerja di sektor penanaman modal, dan perizinan semakin bagus.

"Saya hari ini bahagia, selama 8 bulan memimpin dengan Bapak Wabup sudah ada 6.232 jika dirata-ratakan per hari artinya ada 26 izin per hari, tahun depan ini harus dua kali lipatnya yakni 52 izin per hari," tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Arief Tyahyono menyampaikan terimakasih kepada Bupati Jember dan jajarannya karena diberikan tempat baru.

"Alhamdulillah, kami mengadakan pelayanan di tempat baru berjalan lancar," tuturnya.

Dia menambahkan, sepanjang tahun 2021 menerbitkan menerbitkan 6232 perizinan.

Nilai investasi sepanjang 2021 yang tercatat Rp 517 miliar di laporan LPKM.

"Mudah-mudahan dengan tempat baru beserta kemudahan, kami yakin para investor kembali berdatangan di Jember," pungkasnya.

