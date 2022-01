Bupati Kediri Mas Dhito Jamin Alokasi Ketersediaan Pupuk Subsidi untuk Petani

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana jamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani.

Hal ini seiring kesulitan petani selama beberapa waktu terakhir terkait ketersediaan pupuk bersubsidi.

Kabupaten Kediri termasuk kabupaten paling cepat kedua di Jawa Timur yang mengeluarkan regulasi alokasi pupuk bersubsidi.

Melalui SK Bupati nomor 188.45/21/418.08/2022 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian Kabupaten Kediri telah ditetapkan pada 10 Januari 2022.

Bupati yang akrab disapa Mas Dhito dalam acara pertemuan dengan petani organik mengakui begitu Surat Keputusan (SK) Gubernur turun, pihaknya segera mengeluarkan SK bupati terkait alokasi pupuk bersubsidi itu.

"Kabupaten kediri nomor dua di Jawa Timur yang mengeluarkan SK terkait pupuk," kata Mas Dhito.

Pada tahun 2022 ini, alokasi pupuk bersubsidi untuk jenis Urea sebanyak 38.659 ton, SP-36 sebanyak 1.260 ton, NPK 26.665 ton.

Kemudian untuk Pupuk Organik Granul (POG) sebanyak 13.219 ton dan Pupuk Organik Cair (POC) sebanyak 2.844 ton.

Adapun, harga ecer tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk jenis Urea Rp 2.250 per kg, pupuk SP-36 Rp 2.400 per kg, pupuk ZA Rp1.700 per kg, pupuk NPK Rp 2.300 per kg.

Kemudian, pupuk organik granul Rp 800 per kg, dan pupuk organik cair Rp 20.000 per liter.