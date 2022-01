Smartfren Luncurkan Unlimited dengan Bonus Double FUP dan Brand Ambassador Baru UN1TY

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Mengawali tahun 2022, Smartfren mengeluarkan paket Smartfren Unlimited terbaru yang memberi pelanggan bonus double FUP.

Bonus ini diharapkan membuat pelanggan jadi makin nyaman melakukan berbagai kegiatan digital seperti bekerja dan belajar dari jarak jauh, streaming film dan musik sampai bermain games e-sport.

Djoko Tata Ibrahim, Deputy CEO Smartfren mengatakan, pihaknya selalu menghadirkan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan digital masyarakat.

"Mengawali tahun 2022 ini, Smartfren melihat kebutuhan internet masyarakat makin meningkat karena semakin banyak kegiatan yang dilakukan secara digital, baik itu belajar maupun bekerja. Karena itu Smartfren meluncurkan paket Unlimited dengan manfaat double FUP yang pastinya akan memberikan pengalaman koneksi internet untuk menjadi teman terbaik bagi mereka yang ingin internetan jadi no drama no ribet," kata Djoko Tata, Kamis (13/1/2022) dalam virtual media briefing.

Manfaat double FUP tersebut mulai dari paket Smartfren Unlimited Harian Rp 80.000 (1 GB per hari plus bonus double FUP 1 GB per hari) dan Rp 100.000 (1,5 GB per hari plus bonus double FUP 1,5 GB per hari).

"Internetan jadi makin bebas khawatir dan no ribet, karena paket ini berlaku 24 jam, bisa dipakai di semua aplikasi tanpa syarat, dan bisa dipakai dari lokasi manapun," ujar Djoko Tata.

Bonus double FUP ini bisa didapatkan untuk pembelian paket dalam periode promo mulai yang dimulai dari 12 Januari 2022.

Selain itu pelanggan juga punya banyak pilihan Unlimited Harian lain yang berlaku 24 jam dan bisa dipakai untuk semua aplikasi, yaitu mulai dari Unlimited Harian Rp 22.500 yang berlaku 7 hari, Rp 40.000 untuk 14 hari dan Unlimited Harian Rp 60.000 yang berlaku 28 hari.

Pelanggan juga dapat mengumpulkan SmartPoin setiap kali membeli paket internet.