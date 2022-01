Susunan Lengkap Pengurus PBNU Masa Khidmah 2022 - 2027

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang resmi diumumkan di Jakarta pada Rabu (12/1/2022) siang.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf yang langsung membacakan resmi susunan pengurus PBNU masa khidmah 2022 - 2027 ini.

"Alhamdulillah, kami telah berhasil membuat atau memutuskan susunan lengkap susunan pengurus PBNU di dalam rapat bersama formatur, diikuti Rais Aam dan pihak yang ditunjuk 5 Januari lalu,” kata Gus Yahya.

Berikut susunan pengurus PBNU masa khidmah 2022 - 2027.

MUSTASYAR



KH. A. Mustofa Bisri

AGH. Dr. Baharuddin HS, MA

Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

KH. Jirjis Ali Maksum

KH. Nurul Huda Djazuli

KH. Bunyamin Muhammad

KH. Anwar Manshur

Syaikh H. Hasanoel Basri HG

KH. Dimyati Rois

KH. As'ad Said Ali

Habib Luthfi Bin Yahya

Prof. Dr. KH. Machasin, MA

TGH. LM. Turmudzi Badaruddin

Prof. Dr. KH. Artani Hasbi

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA

AGH. Habib Abdurrahim Assegaf

Nyai Hj. Nafisah Sahal Mahfudz

KH. Muhammad Nuh Ad-Dawami

Nyai Hj. Shinta Nuriyah A. Wahid

KH. Abdullah Ubab Maimoen

Nyai Hj. Machfudhoh Aly Ubaid

KH. Zaky Mubarok

KH. Taufiqurrahman Subkhi

KH. Mustafa Bakri Nasution

KH. Fuad Nurhasan

KH. Abdul Kadir Makarim

KH. Muhtadi Dimyathi

Dr. Muhammad A.S. Hikam, MA, APU

KH. Ulin Nuha Arwani

Drs. KH. Ahmad Chozin Chumaidi

Habib Zein bin Umar bin Smith

KH. Muhammad Hatim Salman, Lc

KH. Muhammad Romli

H. Herman Deru, SH, MM



SYURIYAH



Rais Aam: KH. Miftachul Akhyar

Wakil Rais Aam: KH. Anwar Iskandar

Wakil Rais Aam: KH. Afifuddin Muhajir

Rais: KH. Muhammad Mushtofa Aqiel Siroj

Rais: KH. Abun Bunyamin Ruhiyat

Rais: KH. Ali Akbar Marbun

Rais: Prof. Dr. KH. Zainal Abidin

Rais: KH. Idris Hamid

Rais: KH. Adib Rofiuddin Izza

Rais: KH. Abdullah Kafabihi Mahrus

Rais: KH. Ubaidillah Faqih

Rais: KH. Masdar Farid Mas'udi

Rais: KH. Aniq Muhammadun

Rais: KH. Azizi Hasbullah

Rais: Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA

Rais: KH. Mudatsir Badruddin

Rais: Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

Rais: KH. A. Mu'adz Thohir

Rais: Dr. KH. Abdul Ghafur Maimoen, MA

Rais: KH. Bahauddin Nursalim

Rais: KH. Subhan Makmun

Rais: KH. Hambali Ilyas

Rais: KH. Imam Buchori Cholil

Rais: Prof. Dr. KH. Abd. A'la Basyir

Rais: KH. Muhammad Cholil Nafis, Lc, MA, Ph.D

Rais: KH. Ahmad Haris Shodaqoh

Rais: KH. Moch. Chozien Adenan

Rais: KH. Abdul Wahid Zamas

Rais: KH. Abdul Wahab Abdul Gafur, Lc



Katib Aam: KH. Ahmad Said Asrori

Katib: KH. Nurul Yaqin Ishaq

Katib: Dr. KH. M. Afifudin Dimyathi, Lc, MA

Katib: KH. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si

Katib: Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA

Katib: KH. Abu Yazid Al-Busthami

Katib: KH. Faiz Syukron Makmun, Lc, MA

Katib: KH. Athoillah Sholahuddin Anwar

Katib: KH. Muhammad Abdurrahman Al Kautsar

Katib: Dr. KH. Abdul Moqsith Ghazali, MA

Katib: KH. Reza Ahmad Zahid

Katib: Habib Luthfi bin Ahmad Al-Attas

Katib: Dr. KH. Abdul Ghofar Rozin

Katib: KH. Maksum Faqih

Katib: Dr. KH. Nur Taufik Sanusi, MA

Katib: KH. M. Syarbani Haira

Katib: KH. Muhammad Aunullah A'la Habib, Lc

Katib: KH. Ahmad Muzani Al-Fadani

Katib: KH. Sarmidi Husna

Katib: H. Ikhsan Abdullah, SH, MH

Katib: KH. Muhyidin Thohir, M.Pd.I

Katib: KH. Ahmad Tajul Mafakhir

Katib: Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



A’WAN



Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf

H. Ahmad Sudrajat, Lc. MA

Habib Ahmad Al Habsyi

KHR. Chaidar Muhaimin

Dr. KH. Zaidi Abdad

KH. Najib Hasan

Dr. H. Endin AJ Soefihara, MMA

Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum

Dr. H. Imam Anshori Saleh, SH, MA

Dr. H. Anis Naki

Hj. Nafisah Ali Maksum

Dr. H. Agus Rofiudin

Hj. Badriyah Fayumi

KH. Matin Syarqowi

Hj. Ida Fatimah Zainal

H. Hamid Usman, SE

Hj. Dr. Faizah Ali Sibromalisi

KH. Muhammad Fadlan Asyari

Prof. Dr. Muhammad Nasir

Prof. Dr. Asasri Warni

Dr. H. Mochsen Alydrus

Dr. H. Muhajirin Yanis

KH. Masyhuri Malik

Masryah Amva

KH. Mahfud Asirun

H. Misbahul Ulum, SE

KH. Yazid Romli, Lc, MA

Prof. Dr. Ali Nurdin

KH. Ahmad Ma'shum Abror, M.Pd.I

Dr. Rahmat Hidayat

Dr. Dany Amrul Ichdan, SE, M.Sc

Dr. Chaider S. Banualim, MA

Dr. H. Juri Ardiantoro, M.Si

KH. Abdul Muhaimin

Ir. H. Irsan Noor

H. Zainal Abidin Amir, MA

KH. Taj Yasin Maimun



TANFIDZIYAH



Ketua Umum: KH. Yahya Cholil Staquf

Wakil Ketua Umum: KH. Zulfa Mustofa

Wakil Ketua Umum: KH. Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid

Wakil Ketua Umum: Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag

Wakil Ketua Umum: H. Nusron Wahid, SE

Ketua: Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag

Ketua: KH. Hasib Wahab Chasbullah

Ketua: Ny. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, MA

Ketua: H. Amin Said Husni, MA

Ketua: H. Aizuddin Abdurrahman, SH

Ketua: KH. Abdul Hakim Mahfudz

Ketua: H. Umarsyah, S.IP

Ketua: H. Ishfah Abidal Aziz, SHI, MH

Ketua: Dr. H. Miftah Faqih

Ketua: Ny. H. Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi

Ketua: Drs. H. Amiruddin Nahrawi, M.Pd.I

Ketua: Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd

Ketua: H. Sarbin Sehe, S.Ag, M.Pd.l.

Ketua: Prof. Dr. H. Agus Zainal Arifin

Ketua: Drs. H. Abdullah Latopada, MA

Ketua: Dr. KH. Ahmad Fahrurrozi

Ketua: Drs. H. Muhammad Tambrin M.M.Pd

Ketua: Mohamad Syafi Alielha

Ketua: H. Arif Rahmansyah Marbun, SE, MM

Ketua: Padang Wicaksono, SE, M.Sc, Ph.D

Ketua: Ir. Fahrizal Yusuf Affandi, M.Sc, Ph.D

Ketua: H. Nasyirul Falah Amru, SE, MAP

Ketua: H. Choirul Sholeh Rasyid, SE

Ketua: Dr. H. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si

Ketua: H. Mohammad Jusuf Hamka

Ketua: Dr. H. Eman Suryaman, SE, MM

Ketua: H. Robikin Emhas



Sekretaris Jenderal: Drs. H. Saifullah Yusuf

Wakil Sekretaris Jenderal: KH. Abdussalam Sohib

Wakil Sekretaris Jenderal: Prof. Dr. Ahmad Muzakki, M.Ag, SEA

Wakil Sekretaris Jenderal: H. S. Suleman Tanjung, M.Pd

Wakil Sekretaris Jenderal: Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M.Si

Wakil Sekretaris Jenderal: Drs. H. Imron Rosyadi Hamid, SE, M.Si

Wakil Sekretaris Jenderal: Faisal Saimima, SE

Wakil Sekretaris Jenderal: Mas'ud Saleh

Wakil Sekretaris Jenderal: Ai Rahmayanti, S.Sos, M.Ag

Wakil Sekretaris Jenderal: H.M. Silahuddin, MH

Wakil Sekretaris Jenderal: H. Rahmat Hidayat Pulungan, M.Si

Wakil Sekretaris Jenderal: Habib Abdul Qodir Bin Aqil, SH, MA, LLM

Wakil Sekretaris Jenderal: Dr. Najib Azca

Wakil Sekretaris Jenderal: H. Syarif Munawi, SE, MM

Wakil Sekretaris Jenderal: Isfandiari Mahbub Djunaidi

Wakil Sekretaris Jenderal: H. Taufiq Madjid, S.Sos, M.Si

Wakil Sekretaris Jenderal: Dr. H. Muhammad Faesal, MH, M.Pd

Wakil Sekretaris Jenderal: H. Andi Sahibuddin, M.Pd

Wakil Sekretaris Jenderal: Drs. Lukman Khakim, M.Si

Wakil Sekretaris Jenderal: H. Nur Hidayat, MA

Wakil Sekretaris Jenderal: H. Lukman Umafagur, S.Hut, M.Si



Bendahara Umum: H. Mardani H. Maming

Bendahara: H. Dipo Nusantara Pua Upa, SH, MH, M.Kn

Bendahara: H. Sumantri Suwarno, SE

Bendahara: H. Gudfan Arif

Bendahara: Nuruzzaman, S.Ag, M.Si

Bendahara: Hidayat Firmansyah

Bendahara: Nashruddin Ali

Bendahara: H. Ahmad Nadzir

Bendahara: H. Burhanudin Mochsen

Bendahara: Dr. H. Ashari Tambunan

Bendahara: Dr. Faisal Ali Hasyim, SE, M.Si, CA, CSEP

Bendahara: H. Aswandi Rahman

Bendahara: H. Fesal Musaad, S.Pd, M.Pd