Penjualan Astra Peugeot Indonesia Capai Rekor Baru Di Tahun 2021

SURYA.co.id|SURABAYA – Setelah sukses melewati 2021 dengan penuh tantangan dan tetap bertahan di pasar otomotif Indonesia, Astra Peugeot menatap optimis tahun 2022.

Meski industri otomotif nyaris terhenti dengan adanya Pandemi Covid 19 di Indonesia. Ditambah lagi saat Varian Delta menyerang dan PPKM Darurat diberlakukan, pasar otomotif nyaris terhenti sekitar 3 – 4 bulan di pertengahan tahun 2021.

Hal ini membuat kondisi tidak baik untuk kalangan industri, tidak terkecuali otomotif nasional termasuk Astra Peugeot.

Awal Oktober, Astra Peugeot merilis resmi New Peugeot 3008 dan 5008 Allure Plus & Active ke pasar otomotif Indonesia. Perhatian konsumen pasar lokal meningkat terhadap varian baru dari Peugeot 3008 dan 5008 SUV.

Total penjualan Astra Peugeot mengalami peningkatan signifikan selama 3 bulan terakhir pada tahun 2021.

Sekitar 131 unit varian Allure & Active mampu terjual. Bahkan pada bulan November mencatat rekor sebanyak 54 unit sukses terjual dalam 1 bulan.

Hal ini menjadi catatan pencapaian terbaik Astra Peugeot, setidaknya dalam 9 tahun terakhir di Indonesia.

Secara total, Astra Peugeot mampu mencatatkan total penjualan tahun 2021 sebanyak 265 unit.

Pencapaian ini lebih baik ketimbang angka penjualan tahun 2020 yakni sebanyak 212 unit. Ada kenaikan 53 unit atau 25 persen dibandingkan pencapaian penjualan Astra Peugeot di tahun 2020.

“Respons positif konsumen lokal terhadap line up Astra Peugeot menggembirakan. New SUV, 3008 dan 5008, plus varian entry premium, Active menjawab kebutuhan pasar,” papar Rokky Irvayandi, Chief Executive of Astra Peugeot, Selasa (11/1/2022).

Tren kenaikan Astra Peugeot terus ditorehkan dari tahun ke tahun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019 penjualan Astra Peugeot hanya mampu menjual 129 unit.

Angka penjualan membaik sebanyak 212 unit pada tahun 2020 yang notabene awal Pandemi Covid 19. Terakhir, total penjualan 2021 Astra Peugeot mampu menjual 265 unit.