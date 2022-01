Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin Eksplor Pariwisata Banyuwangi, Mengaku Terkesan

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin mengunjungi Banyuwangi. Ade mengaku terkesan dengan keindahan alam hingga kuliner Banyuwangi.

"Banyuwangi indah. Enggak nyangka banyak tempat bagus di Banyuwangi. Bukan cuma destinasi, pendoponya juga indah, nyaman banget," kata Ade saat bertemu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Rabu (12/1/2022).

Dua pemimpin perempuan tersebut terlihat berbincang hangat di halaman belakang Pendopo Banyuwangi.

Orang nomor satu di Kabupaten Bogor tersebut mengunjungi Banyuwangi selama tiga hari, sejak 10-12 Januari 2022. Ade berkeliling mengunjungi sejumlah destinasi wisata. Di antaranya, Pantai Marina Boom dan hutan De Djawatan yang eksotis dengan koleksi puluhan pohon trembesi tua berusia ratusan tahun.

Ade juga mengunjungi pendopo kabupaten yang mengusung konsep green building. Di dalamnya ada gundukan tanah menyerupai bunker dengan rerumputan yang hijau, sehingga banyak yang menyebutnya sebagai ”Bukit Teletubbies".

Di halaman belakang pendopo juga ada sumur Sri Tanjung yang menjadi asal muasal nama Banyuwangi. Ade pun mengaku terpukau dengan keindahan pendopo berusia 250 tahun tersebut.

"Banyuwangi is the best deh. Makanannya, nasi tempongnya pedes, enak. Sampai keasyikan saya makannya," selorohnya.

Saat di Banyuwangi, Ade mencicipi kuliner khas Banyuwangi, salah satunya nasi tempong. Dia pun mengaku puas dengan cita rasa masakan Bumi Blambangan.

Selain itu, Ade juga staycation menikmati suguhan berbagai atraksi wisata Banyuwangi di hotel tempat ia menginap.

“Di Bogor kan gunung, Banyuwangi ada lautnya, menyenangkan. Insya Allah saya akan datang lagi ke Banyuwangi. Kepingin nyicipin durian merah," kata Ade kepada Bupati Ipuk.

Sementara itu, Bupati Ipuk mengaku dalam pertemuan tersebut mereka saling sharing banyak hal, khususnya masalah pemerintahan. Mulai masalah penanganan pandemi hingga kebijakan-kebijakan untuk pemulihan ekonomi di daerah.

Bupati Ipuk juga terinspirasi dengan berbagai program yang digagas Ade di Bogor.

“Saya belajar dari beliau, tentang berbagai program pengembangan UMKM, penguatan reformasi birokrasi dan sebagainya,” ujarnya.

“Banyak hal yang kami diskusikan tadi. Pertemuan informal semacam ini pastinya manfaat bagi kami. Nambah ilmu dan pengalaman dalam memimpin daerah dengan segala dinamikanya. Terima kasih Bupati Ade telah berkunjung ke Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.