Bess Mansion Hotel Surabaya Hadirkan Makan Malam Spesial untuk Menyambut Imlek dan Valentine 2022

SURYA.co.id | SURABAYA – BeSS Mansion Hotel Surabaya telah menyiapkan makan malam spesial untuk menyambut 'Year of the Tiger'.

Lewat paket 'Chinese New Year Gala Dinner', tamu dapat menikmati beragam hidangan spesial Imlek.

Anda akan dimanjakan dengan hidangan khas mulai dari Yee Sang, Yi Mein, Bebek Peking dan sebagai penutup ada berbagai pilihan dessert lezat seperti Nian Gao dan Mantou.

Marcomm Executive Bess Mansion Hotel Surabaya, Olivia Vinka, memaparkan Gala Dinner ini akan diadakan pada 31 Januari 2022 mulai pukul 17.00 – 22.00.

“Hanya dengan Rp 98.000++ / orang Anda tidak hanya bisa menikmati ragam hidangan lezat, Anda juga akan dihibur dengan kehadiran Fortune Teller dan penampilan enerjik dari Barongsai,” ujarnya.

BeSS Mansion Hotel juga sudah menyiapkan promo spesial Valentine.

Pada tanggal 14 Februari 2022 Anda juga dapat merayakan momen Hari Kasih Sayang bersama keluarga dengan All You Can Eat Buffet Dinner. Mulai pukul 19.00–22.00 malam dengan harga Rp 118.000 ++ / orang.

“Dan bagi Anda yang ingin merayakan Valentine dengan makan malam romantic sembari ditemani taburan bintang dan pemandangan kota Surabaya yang indah, BeSS Mansion Hotel memberikan promo “My Love Lights up in Santorini” Candlelight Dinner,” urainya.

Dengan harga Rp 478.000++ / pasangan, selain dimanja dengan hidangan set menu, juga ada penampilan violinist dan akustik romantis di poolside.