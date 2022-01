Personel Borderless PDKB PLN Lakukan Pemeliharaan Jaringan di Jatirogo Bojonegoro

Berita Bojonegoro

SURYA.co.id, BOJONEGORO - PLN gelar kegiatan borderless Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) TM dan Pemeliharaan Rabas-Rabas di wilayah Unit Layanan Pelanggan (ULP) Jatirogo, UP3 Bojonegoro, Selasa (11/01/2022).

Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan keandalan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).

Sebanyak 124 personel yang terdiri dari 4 regu PDKB SL, 2 regu PDKB berjarak, 11 regu rabas akan diterjunkan ke 33 titik untuk mengamankan jaringan sepanjang kurang lebih 10kms di Penyulang Singgrahan.

“Upaya menjaga keandalan tanpa padam oleh personel PDKB gabungan dari UP3 Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Gresik, Mojokerto, Madiun dan Bojonegoro sendiri ini bertujuan untuk mengurangi pemadaman terencana,” terang PLH General Manager PLN UID Jawa Timur, Adriansyah.

Adriansyah menambahkan dalam kegiatan ini nanti akan dilakukan pengamanan SUTM dari potensi gangguan binatang di 18 titik, pengamanan ROW (right of way) jaringan 20 kV, perbaikan konstruksi jaringan SUTM dan seterusnya, yang diharapakan akan meningkatkan keandalan pasokan listrik kepada pelanggan.

Sebelumnya, telah beredar informasi terjadinya padam aliran listrik di ULP Jatirogo yang mencakup beberapa wilayah pada tanggal 4 dan 6 Januari 2022.

Padamnya aliran listrik tersebut diakibatkan gangguan binatang dan terjadi saat kondisi hujan petir.

"Untuk mencegah terjadinya padam karena gangguan, kami melakukan berbagai upaya preventif seperti pemasangan penghalang binatang, pengecekan konstruksi jaringan dan patroli jaringan secara berkala," papar Adriansyah.

Mengawali kegiatan dengan apel, Manager PLN UP3 Bojonegoro, Bustani Hadi Wijaya memaparkan dengan kegiatan pemeliharaan preventif ini dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik di Jatiorogo, Tuban.

"Semoga dengan kegiatan ini jaringan kami semakin andal dan berkualitas, masyarakat dapat menikmati listrik dengan berkualitas. Harapan kami acara berkelanjutan dan sustain, kami berharap pasokan listrik tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021. Kami juga mengimbau masyarakat agar menghindari bermain layang-layang di dekat jaringan dan mohon kerja samanya agar tanaman tumbuh dekat jaringan dapat potong agar tidak menganggu jaringan listrik,"paparnya.

Turut hadir langsung menyaksikan apel dan kegiatan di lapangan, stakeholder di lingkungan ULP Jatirogo yang telah mengapresiasi penuh upaya PLN dalam memberikan layanan optimal kepada pelanggan.

"Saya diajak PLN untuk ikut langsung menyaksikan kerja keras personel PLN dalam mengamankan pasokan listrik kepada pelanggan dan yang paling hebat, rekan-rekan PLN ini bekerja dalam keadaan bertegangan tanpa padam. Sehingga masyarakat tetap bisa merasakan pasokan listrik sembari kegiatan pemeliharaan ini dilakukan. Harapan kami kegiatan ini terus berlanjut tidak hanya hari ini agar listrik tetap andal dan layanan makin bagus," pungkas Danramil Jatirogo, Kapten Infanteri Kholiq Hasim.