Orbit Future Academy dan Kampus Merdeka Luncurkan Program Pembelajaran AI Gelombang Kedua

SURYA.co.id | SURABAYA - Orbit Future Academy bersinergi dengan Kampus Merdeka menyediakan paket-paket pembelajaran berwawasan teknologi maupun rekayasa Artificial Intelligence (AI) secara intensif dan mendalam.

Program ini merupakan gelombang kedua, setelah gelombang pertama sukses dilakukan.

Co-Founder & President Commissioner Orbit Future Academy, Ilham Akbar Habibie, mengatakan Indonesia sungguh membutuhkan peningkatan intensitas dan kualitas transfer pengetahuan yang berfokus pada teknologi, AI, dan keterampilan masa depan.

"Era ini sangat bergantung pada pengelolaan data dan penyelarasannya bersama platform, solusi, atau perangkat lain. Orbit Future Academy didirikan agar Indonesia jangan hanya menjadi pasar bagi produk-produk teknologi saja, melainkan agar kita semua dapat menjadi aktor utama inovasi dan produsen utama solusi-solusi teknologi terkini bagi pasar Indonesia maupun dunia," kata Ilham, Selasa (11/1/2022).

Sachin V Gopalan, Co-Founder & President Director Orbit Future Academy, menggambarkan kemitraan dengan banyak perusahaan teknologi terbaik kelas dunia sebagai salah satu kunci sukses Orbit Future Academy dalam menelurkan berbagai program edukatif yang benar-benar relevan bagi kebutuhan dunia industri, dunia bisnis, dan dunia ketenagakerjaan di masa depan.

"Orbit Jago AI, sebagai salah satu program kelas dunia dari Orbit Future Academy bersama Kampus Merdeka telah terbukti dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan teknologi generasi muda Indonesia, sekaligus membantu kita untuk "melompat" beberapa tahun ke depan," ungkap Sachin.

Co-Founder dan CEO Orbit Future Academy, Nalin Kumar Singh, memaparkan bahwa kini mayoritas bidang industri berfokus pada maksimalisasi peran teknologi dan optimalisasi peran Artificial Intelligence.

"Karena mereka terbukti secara nyata sebagai jembatan menuju efisiensi finansial perusahaan di berbagai bidang industri," ujar Nalin.

Artificial Intelligence terbukti dapat mengurangi porsi kekurangan inheren manusia sebagai tenaga kerja, hingga semakin banyak organisasi bisnis dapat menikmati kemajuan signifikan tanpa perlu lagi terlibat dengan isu-isu ketenagakerjaan yang kompleks, berbagai drama organisasi, dan masalah-masalah institusional lainnya yang terkait dengan fundamental karakter manusia

"Untuk itulah program 'Orbit Jago AI' terus digulirkan dan terus mengalami penyempurnaan," beber Narin.

Program Orbit Jago AI terdiri dari dua macam peruntukan, yaitu: (1) Foundations of AI and Life-skills for Gen Z, dan (2) AI Mastery Program.