'My Dream, Not Her' Ucapan Putri Marino di Layangan Putus Disorot, Reza Rahadian Bereaksi

SURYA.CO.ID - "Cappadocia is my dream, not her", itulah ucapan Putri Marino di serial Layangan Putus yang viral di media sosial.

Sayangnya, ucapan Putri Marino itu justru jadi sorotan lantaran ada pengucapan yang tak sesuai grammar (tata bahasa) dalam Bahasa Inggris.

Putri Marino pun tak menampik hal itu.

Istri Chicco Jerikho ini mengungkap hal tersebut ketika menggelar live Instagram bersama Reza Rahadian, Senin (10/1/2022).

Saat itu Putri Marino dan Reza Rahadian mendapat pertanyaan tentang adegan paling menantang menurut mereka.

Putri menyebut adegan Cappadocia sebagai salah satu adegan yang menantang.

"Oh yang Cappadocia is my dream," ucap Putri dalam live Instagram.

"Is my dream, not hers," kata Reza menimpali sambil tertawa menirukan gaya Putri di adegan itu.

Putri kemudian malu-malu mengakui ada kesalahan grammar yang diucapkannya di adegan tersebut.

"Salah lagi grammar-nya," ucap Putri malu.