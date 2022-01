Pemain Persebaya Surabaya Dominasi Best XI Pekan ke-17 BRI Liga 1 2021

Instagram: Official Persebaya

SURYA.CO.ID - Persebaya Surabaya kembali mencetak prestasi di kompetisi sepak bola kasta teratas Indonesia, Liga 1 2021.

Sebanyak empat pemain Persebaya masuk kategori 11 pemain terbaik pekan ini atau BEST XI OF THE WEEK.

Keempat pemain itu adalah Taisei Marukawa, Alwi Slamat, Marselino, dan Andhika.

Kabar ini disampaikan langsung oleh akun Instagram @liga1match, Sabtu (8/1/2022).

"BEST XI OF THE WEEK. Berikut ini XI pemain terbaik pilihan tim TSG pada pekan 17 BRI Liga 1. Siapa pemain favoritmu?" bunyi keterangan di unggahan tersebut.

4 pemain Persebaya jadi pemain terbaik (INSTAGRAM)

Persebaya Borong Penghargaan PSSI

Sebelumnya, Persebaya Surabaya sukses memborong penghargaan yang diberikan oleh PSSI di bulan Desember 2021.

Berdasarkan penilaian tim Technical Study Group (TSG), lembaga resmi bentukan PSSI yang menilai performa pemain dan pelatih, Persebaya Suranaya mendapatkan tiga penghargaan sekaligus. Prestasi yang jarang diraih oleh tim lain.

Pelatih Persebaya, Aji Santoso dinobatkan sebagai pelatih terbaik di bulan Desember, Taisei Marukawa menjadi pemain terbaik di bulan yang sama. Sementara Marselino Ferdinan menyabet sebagai pemain muda terbaik.

Sejatinya bagi Persebaya Surahaya ini bukan prestasi pertama, seperti Taisei Marukawa yang di bulan Oktober 2021 juga meraih penghargaan yang sama.

Selama bulan Desember Persebaya menjalani dua laga, semaunya berhasil dimenangkan, atas Barito dan Persib Bandung.

Sejatinya juga ada jadwal hadapi Bali United, namun ditunda dan baru dimainkan kemarin malam, Rabu (5/1/2022) di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Bali yang juga meraih kemenangan.

Aji Santoso berharap penghargaan ini menjadi motivasi tersendiri timnya menatap seri kedua Liga 1 2021.

"Alhamdulillah patut kami syukuri. Itu kerja keras semua yang terlibat di tim Persebaya," ungkap Aji Santoso pada surya.co.id, Kamis (6/1/2022).

"Mudah-mudahan gelar ini memotivasi semua unsur yang ada di Persebaya untuk lebih berprestasi lagi, baik secara individu maupun tim," pungkasnya.