JaPang Kolaborasi dengan 5 Fintech untuk Program Jawara

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Jaring Pangan Indonesia (JaPang) melalukan kolaborasi dengan lima Financial Institution seperti Akseleran, Crowdo, Digiasia Bios, Komunal, dan Koin Works untuk pendanaan Jawara.

Jawara merupakan kepanjangan dari JaPang Warung Rakyat, yaitu program inisiatif dari JaPang yang ditujukan untuk menciptakan UMKM baru sehingga ketahanan ekonomi masyarakat bisa tercapai.

JaPang merupakan perusahan yang bergerak di sektor pengadaan pangan, seperti beras, telur dan ayam.

CEO Jaring Pangan Indonesia, Benny Tjong, mengatakan program Jawara merupakan program yang memberikan permodalan sebesar Rp 25 juta yang diberupakan pada produk beras, ayam, dan telur.

"Selain dari produk tersebut JaPang melalui program Jawara juga menyiapkan perlengkapan penjualan seperti freezer, pallet, dan juga pelatihan-pelatihan," kata Benny, Jumat (7/1/2021).

JaPang menargetkan 10.000 Jawara bisa aktif di awal Q2 2022.

Menurut Benny, JaPang sangat terbuka dengan institusi keuangan baik perbankan atau fintech yang ingin mendukung program ini. JaPang yang saat ini dalam proses finalisasi pendanaan pre-series A, sangat mengapresiasi kolaborasi dengan lima fintech besar yakni Akseleran, Crowdo, Digiasia Bios, Komunal dan Koin Works.

"Pendanaan lima fintech besar untuk Jawara ini merupakan awal yang baik. Karena saat ini kami juga sedang memfinalisasi dengan beberapa bank besar," jelas Benny.

Menurut Deddy P Effendi, Head of Communications and Business Jaring Pangan, menambahkan, para peserta program Jawara telah terpilih dan khawatir terhadap pendanaannya dengan skema peer to peer lending ini.

“Pendanaan peer to peer lending dari lima fintech besar ini murni untuk mempercepat aktivasi para Jawara sebagai penerima modal. Para Jawara yang terpilih tidak perlu ragu dan khawatir pada resiko bisnis karena JaPang yang menjadi inisiator dan garantornya," ungkap Deddy.

Kerja sama dengan lima fintech ini merupakan kerja sama yang strategis di awal tahun 2022 ini.

Hal ini sudah sejalan dengan perkembangan bisnis Jaring Pangan.

"Bentuk kolaboratif ini merupakan bukti kepercayaan yang diberikan ke JaPang," tandas Deddy.