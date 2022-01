Hasil Skor Persebaya vs Bali United 1-1: Gol Cepat Samsul Arif Dibalas Eber Bessa, Sementara Imbang

Hasil Skor Persebaya vs Bali United 1-1: Gol cepat Samsul Arif dibalas oleh Eber Bessa

SURYA.co.id, Bali- Gol Cepat Samsul Arif dibalas Eber Bessar di 15 menit pertama Persebaya Surabaya vs Bali United, Rabu (5/1/2022).

Persebaya Surabaya vs Bali United digelar di Stadion I Ngurah Rai.

Bermain menggunakan jersey ketiga, sedangkan Bali United menggunakan jersey berwarna putih-putih.

Persebaya Surabaya berhasil meredam agresivitas Bali United sejak menit pertama.

Permainan menyerang yang ditunjukkan Serdadu Tri Datu malah harus dihukum oleh tim besutan Aji Santoso.

Marselino Ferdinan berhasil merebut bola dan memberikan umpan terobosan ke arah Samsul Arif yang berdiri di depan.

Samsul Arif berhasil cetak gol pembuka (Persebaya)

Samsul Arif yang tak terkawal berhasil menundukkan kiper Wawan Hendrawan dalam situasi one on one.

Skor 1-0 untuk keunggulan Persebaya Surabaya di menit ke-5.

Bali United yang ketinggalan satu gol berusaha untuk terus menekan lini belakang lawan.

Dua peluang didapatkan oleh Ilija Spasojevic Cs.