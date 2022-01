Liga Italia, Inter Milan dapat Kiper Gratis dari Ajax Amsterdam, Ini Sosoknya

SURYA.co.id I - Inter Milan yang kini memimpin klasemen sementara Liga Italia mendapat amunisi baru.

Amunisi baru itu adalah penjaga gawang Andre Onana. Inter Milan tak perlu merogoh kocek untuk pembelian musim panas nanti.

Inter Milan bisa mendapatkan jasa Andre Onana secara gratis lantaran kontraknya di Ajax Amsterdam habis.

Penjaga gawang asal Kamerun tersebut tepergok telah berada di Milan guna menjalani agenda tes medis, Selasa (4/1/2022) pagi waktu lokal,

Dikutip BolaSport.com dari Mundodeportivo, Andre Onana sudah lolos pemeriksaan kesehatan, tetapi tidak akan langsung memperkuat Inter Milan.

Dia akan menghabiskan sisa komitmennya bersama Ajax hingga akhir musim ini. Baru pada bursa transfer musim panas nanti, Andre Onana hengkang ke Inter Milan dengan status agen bebas alias gratis setelah kontraknya usai di Ajax per Juni 2022.

Pakar mercato kondang Fabrizio Romano sudah melabeli transfer ini "here we go", yang biasanya 99 persen akurat atau bisa dipastikan bakal terjadi.

Romano juga mengeklaim bahwa Andre Onana menyetujui kesepakatan verbal dengan Inter sejak Juli tahun lalu dan 100 persen bakal mendarat ke tim juara bertahan Liga Italia.

Setelah tes medis kelar dilakukan, pengesahan tinggal menunggu ritual teken kontrak, yang dikabarkan berdurasi 5 tahun.

Sebelum sepakat ke Inter Milan, pemain berusia 25 tahun itu juga dikaitkan dengan klub lamanya, Barcelona.

