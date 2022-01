Resmikan Dinas Pemadan Kebakaran, Bupati Banyuwangi Minta Bekerja dengan Cara-Cara Luar Biasa

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Awal tahun 2022 Pemkab Banyuwangi resmi memiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Damkar). Sebelumnya pemadam kebakaran menjadi salah satu bidang di bawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Peresmian ini ditandai dengan dilantiknya pejabat yang mengisi Dinas Damkar, di Kantor Pemkab Banyuwangi, Senin (3/1).

Pelantikan dipimpin langsung Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Selain itu, lantaran Dinas Damkar sudah resmi menjadi SKPD mandiri, maka pada moment tersebut Bupati Ipuk juga melantik pejabat Satpol PP Banyuwangi.

Ada 14 pejabat yang dilantik antara lain, Wawan Yadmadi sebagai Kepala Satpol PP, dan Anacleto Da Silva sebagai Sekretaris Satpol PP. Selain itu Bupati Ipuk juga melantik Wahyudi Eko Prasetyo sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Dinas Damkar dan Sultoni Munir sebagai Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Damkar.

Ipuk menekankan bahwa semua pejabat yang dilantik harus mampu menggerakkan organisasi dengan baik. Mampu menjaga kekompakan dan membangun teamwork yang mampu memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi.

“Kita harus bekerja out of the box. Bukan kerja yang biasa-biasa saja, tetapi harus bekerja luar biasa dan menggunakan cara-cara baru. Inovasi harus terus dikembangkan di mana pun bapak dan ibu bertugas,” tegasnya.

Bupati Ipuk juga menggarisbawahi, kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas bukan alasan untuk mengeluh. “Kita sekarang sudah masuk era society 5.0, bukan lagi 4.0. Maka teknologi bisa dimanfaatkan untuk menggantikan SDM yang terbatas,” ujarnya.

Dengan adanya Dinas Damkar, Ipuk meminta agar petugas nantinya bisa mengedukasi masyarakat tentang pencegahan kebakaran. "Nanti sering turun ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat pentingnya pencegahan kebakaran," kata Ipuk. ****