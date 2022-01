PTPN X Siapkan Program Agroforestry untuk Jaga Keajegan Bahan Baku Tebu Sendiri di Tahun 2022

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X di tahun 2022 ini telah siap meningkatkan kinerjanya dibanding tahun 2021 yang juga sudah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Salah satu upaya yang sudah dan berlanjut ingin dilakukan adalah program Agroforestry yang bekerja sama dengan Perum Perhutani.

Direktur PTPN X, Tuhu Bangun, mengatakan setelah berhasil menunjukkan perbaikan kinerja di tahun 2021, sebagai produsen gula dan tembakau berkualitas, pihaknya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di tahun 2022.

"Baik di sisi on farm maupun off farm. Di sisi on farm, kami berfokus pada perluasan dan pengelolaan Tebu Sendiri (TS), sedangkan di sisi off farm¸ perbaikan dan perawatan pabrik akan dilakukan dengan lebih optimal," kata Tuhu Bangun, Senin (3/1/2022).

Pada musim giling tahun 2022, PTPN X akan dihadapkan pada tantangan pasok Bahan Baku Tebu (BBT).

Fokus utama dalam menjaga keajegan pasok BBT ini adalah dengan melakukan perluasan TS melalui program Agroforestry.

Program Agroforestry ini bekerja sama dengan Perum Perhutani terkait penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan budidaya tanaman tebu guna mendukung ketahanan pangan.

"Ada penambahan lahan TS seluas 422 Ha melalui Program Agroforestry. Selain Agroforestry, kami juga melakukan kerjasama dengan sesama PTPN dan pihak lain melalui kerja sama usaha dan sewa lahan, di mana juga memberikan penambahan lahan TS seluas 535 Ha," jelas Tuhu Bangun.

Artinya, total penambahan lahan TS di tahun 2021 sejumlah 957 Ha.