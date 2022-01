Masuki Hari Ketiga, Bupati Awasi Langsung Penerapan Parkir Non Tunai di Gresik

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani meninjau penerapan parkir non tunai melalui layar kontrol lalu lintas di Kantor Dishub Gresik, Senin (3/1/2022).

SURYA.co.id | GRESIK - Memasuki hari ketiga penerapan parkir non tunai di 116 titik ruas jalan Gresik terus dievaluasi. Masih ada penarikan parkir secara tunai, warga diminta langsung melapor Gresik Akas 112.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani memantau langsung evaluasi penerapan parkir non tunai. Mendatangi kantor Dinas Perhubungan, langsung menggelar rapat bersama Sekretaris Daerah, Satpol PP. Usai menggelar rapat, Bupati langsung meninjau penerapan parkir non tunai melalui layar kontrol lalu lintas.

Pihaknya meminta Dishub harus benar-benar mensukseskan program parkir non tunai ini. 116 titik direalisasikan dengan pembayaran non tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Proses transaksi dengan QR Code lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya.

"Selama beberapa hari ujicoba terus kita evaluasi apa yang kurang karena kebijakan baru. Rapat kooridinasi memantau agar berjalannya parkir non tunai di Gresik," kata pria yang akrab disapa Gus Yani.

Perlu dukungan masyarakat luas demi berjalannya parkir non tunai. Jika tidak memiliki saldo atau tidak memiliki aplikasi dan Smartphone masyarakat cukup mengganti saldo milik jukir. Nanti, jukir yang akan membayar parkir tersebut secara non tunai.

Jika dari 116 titik ruas jalan itu, ada jukir yang menarik secara tunai. Warga segera melapor ke Gresik Akas 112. Pihaknya membentuk Satgas yang dikomandoi Satpol PP.

"Tim satgas dikomandoi, Kasatpol PP tim tersebut bisa memantau setiap hari 116 ruas jalan tersebut. Jadi keliling patroli tersebut. Memastikan bahwasannya di ruas tersebut diberlakukan non tunai, masyarakat tidak usah bingung, benar-benae kita kerjakan," terangnya.

Rapat non tunai merupakan kebijakan di tahun 2022, parkir di tepi jalan umum membayar non tunai. Gus Yani menegaskan parkir non tunai bukan slogan atau hanya semangat awal yang tidak terealisasi.

"Karena non tunai implementasi Gresik smart city yang harus dilaksanakan.Tahun 2022 menuju inovasi dengan parkir non tunai tujuan Gresik bisa transparan," tegasnya.

Plt Kadishub Gresik, Edy Hadisiswoyo menambahkan 116 titik ruas jalan berada di seluruh Kabupaten Gresik. Pihaknya menaruh perhatian khusus di tiga titik ruas jalan yang rawan pembayaran parkir secara tunai. "Seperti di kawasan GKB, kawasan pasar dan Jalan Samanhudi," kata Edy.

Hari ketiga, Dishub bersama Denpom meninjau penerapan parkir non tunai di pasar yang berada di Kecamatan Dukun.

Disinggung menengai adanya protes penerapan parkir non tunai, kata Edy, adalah hal yang biasa. Peralihan pembayaran parkir dari tunai menjadi non tunai.

"Masa transisi peralihan seperti itu biasa ada yang kontra. Lama-lama sudah biasa dengan pembayaran non tunai," imbuhnya.