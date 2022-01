Liga Spanyol LaLiga: Jadwal, Hasil Klasemen, dan Top Skor: Benzema Tak Berkutik Lawan Tim Gurem

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Spanyol LaLiga malam dini hari ini, Selasa (4/1/2022) dan hasil lengkap pertandingan Minggu dan Senin (2 dan 3/1/2022).

Highlight Getafe 1 - 0 Real Madrid

Jadwal Liga Spanyol malam ini menyuguhkan tiga pertandingan. Masing-masing Villarreal vs Levante, Osasuna vs Athletic Bilbao, dan Cadiz vs Sevilla.

Semua pertandingan Liga Spanyol Laliga dapat ditonton dalam siaran langsung beIN Sport dan bisa disaksikan lewat HP melalui live streaming Vidio.com.

Jadwal lengkap dan Link live streaming Liga Spanyol ada di akhir artikel.

Hasil Liga Spanyol: Karim Benzema Tak Berkutik Lawan Gurem

Kejutan mewarnai Liga Spanyol LaLiga awal tahun 2022. Dipantau dari Livescore.com, tim raksasa Liga Spanyol yang juga pimpinan klasemen saat ini, Real Madrid secara mengejutkan takluk di kandang Getafe, Minggu (2/1/2022). Pasukan Carlo Ancelotti itu takluk 1-0.

Getafe bisa dibilang sebagai tim gurem. Tim yang berada di bibir zona degradasi. Namun dengan keberhasilan menekuk Real Madrid, Getafe pun bersuka cita. Mereka bisa menjauh dari zona degradasi.

Dengan tambahan tiga poin, Getafe kini memiliki poin 18 dan melonjak ke urutan 16 atau dua strip di atas zona degradasi yang dihuni Deportivo Alaves ( urutan 18 dengan poin 16), Cadiz (poin 14), dan Levante di urutan buncit (poin 8).

Padahal Real Madrid datang ke markas Getafe dengan skuad penuh. Bahkan Marid menurunkan trisula strike andalannya, Karim Benzema, Vinicius Junior, dan Eden Hazard.