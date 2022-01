Jadwal Liga Inggris, Live Streaming MU vs Wolves, Pukul 00.30, Mengejar Kemenangn ke-5,H2H 4-3

Jadwal Liga Inggris malam dini hari ini, Selasa (4/1/2022), MU vs Wolverhampton Wnaderes (Wolves), ditayangkan dalam siaran live streaming MOLA TV.

SURYA.co.id I Manchester United akan berduel meladeni tamunya, Wolverhampton Wanderes (Wolves) di Liga Inggris pekan 21, Selasa (4/1/2022) dini hari ini.

Duel MU vs Wolves digelar di Old Trafford, Pukul 0:30 WIB. Disiarkan MOLA. Link lives streaming MU vs Wolves tersedia di akhir artike.

Bermain di masa boxing day pekan matchday 20 dua hari lalu, MU berhasil menang atas tim zona degradasi Burnley dengan skor 3 - 1. Gol setan merah dihasilkan Scott McTominay dan Cristiano Ronaldo, dan satu gol bunuh diri pemain lawan.

Ini merupakan kemenangan keempat MU dalam enam pertandingan terakhir, yang tak terkalahkan. Dua pertandingan lainnya, MU berakhir seri. Termasuk saat melawan tim degradasi Newcastle United pada pekan 19, dengn skor 1-1.

Performa MU perlahan membaik bersama pelatih interim Ralf Rangnick. Enam pertandingan di Liga Inggris, tercatat empat kali menang dan dua kali seri.

Satu kemenangan paling berharga saat meladeni tim kuat Arsenal. MU menang 3-2. Namun MU justru terpeleset saat melawan tim degradasi Newcastle United, yang berakhir 1 - 1.

Cristiano Ronaldo (AFP/Marco Bertorello)

Kini MU akan mengejar kemenangan ke lima bersama Rangnik saat menjmu Wolves.

MU jelas lebih diunggulkan dari Wolves. Berikut data-data kalkulasinya.

1. MU urutan 7, Wolves urutan 9 klasemen

Dikutip dari live score.com, MU dan Wolves sama-sama telah memainkan 18 laga hingga pekan ke-20. Dua laga lainnya tertunda. Hasilnya MU menang 9 kali, empat seri, dan 5 kali kalah. Total poin yang didapat 31.