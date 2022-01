Unggahan RRQ Acil jadi sorotan, Pelatih RRQ Hoshi pamit jelang MPL Season 9? 

SURYA.co.id, - Unggahan RRQ Acil di instagram jadi sorotan, pelatih RRQ Hoshi berpisah jelang MPL Season 9?

RRQ Acil menjadi pelatih paling disorot sejak berakhirnya M3 World Championship lalu.

Di kompetisi tersebut, Acil hanya mampu membawa RRQ Hoshi di peringkat ke-6.

Berdasarkan catatan, pencapaian tersebut merupakan terburuk bagi RRQ Hoshi selama tiga tahun berturut-turut mengikuti M-Series.

Terbaru unggahan RRQ Acil di Instagram pribadinya, @rrq_acil322 menjadi sorotan baru baru ini.

Pelatih RRQ Hoshi, ACIL sedang di ujung tanduk usai gagal menjuarai M3 World Championship (Instagram: rrq_acil322)

Pemain bernama asli Adi Syofian Asyauri itu menunggah foto untuk memperingati pergantian tahun dari 2021 ke 2022.

"so long 2021, and thanks for all the ____." Tulis Acil.

Tetapi caption yang seakan belum selesai dengan tanda garis bawah membuat sejumlah fans berspekulasi terkait masa depannya.

Ya, usai gagal di M3 World Championship. RRQ Acil diterpa isu hengkang dari RRQ Hoshi untuk MPL Season 9 mendatang.

Hingga berita ini ditulis, foto yang diunggah oleh Acil sudah disukai oleh sebanyak 14.900 kali.