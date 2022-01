Berita Persebaya Populer Hari ini: Bukti Jose Wilkson Serius Hengkang dari Persebaya, Beri Salam Ini

SURYA.CO.ID - Berikut berita Persebaya populer hari ini, Sabtu (1/1/2022), tentang kebenaran Jose Wilkson hengkang dari Bajul Ijo.

Tak hanya itu, dalam artikel ini juga dibahas tentang strategi dan taktik Persebaya Surabaya dalam menyanbut Liga 1 2021 seri 4 mendatang.

Rumor Jose Wilkson tak akan lagi membela Persebaya Surabaya di Liga 1 2021 seri 4, agaknya mulai menunjukkan kejelasan.

Tak hanya Jose Wilkson, bukti lain seperti balasan staf dan rekan pemain lainnya, semakin memperkuat kebenaran rumor tersebut.

Berikut berita selengkapnya.

1. Rumor Jose Wilkson hengkang

Rumor mengenai Jose Wilkson keluar dari Persebaya kian menguat.

Hal ini dibuktikan dengan unggahan terbaru striker asal Brazil di akun Instagram pribadinya.

Dalam sebuah Instastory, Wilkson mengunggah ulang unggahan rekannya, Adi Setiawan.

"See you my best friend. Success for you, bro," ujar Adi.