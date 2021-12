Rumor Jose Wilkson Keluar Persebaya Surabaya Makin Kuat, Striker Brazil Sudah Pamitan

SURYA.CO.ID - Rumor mengenai Jose Wilkson keluar dari Persebaya kian menguat.

Hal ini dibuktikan dengan unggahan terbaru striker asal Brazil di akun Instagram pribadinya.

Dalam sebuah Instastory, Wilkson mengunggah ulang unggahan rekannya, Adi Setiawan.

"See you my best friend. Success for you, bro," ujar Adi.

Wilkson pun membalas, "Terima kasih untuk semuanya, Saudaraku".

Unggahan Jose Wilkson (INSTAGRAM)

Diketahui, Persebaya Surabaya dikabarkan bakal meminjamkan Jose Wilkson ke Persela Lamongan.

Kabar ini pertama kali diketahui dari akun Instagram @gosball.

"Striker asing Persebaya, Jose Wilkson 'Fix' akan dipinjamkan ke Persela Lamongan," tulis @gosball pada Kamis (30/12/2021).

Itu berarti, striker Persela Lamongan saat ini, Ivan Carlos berpotensi besar akan menjadi tumbal kedatangan Jose Wilkson dan akan didepak oleh Laskar Joko Tingkir.

Sementara rumor ketertarikan Persela Lamongan untuk menggaet Jose Wilkson bukanlah sesuatu yang baru.