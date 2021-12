Pemain Hingga Staf di Persebaya Sampaikan Salam Perpisahan Pada Jose Wilkson

SURYA.co.id|SURABAYA - Sinyal berpisahnya Jose Wilkson dengan Persebaya semakin menguat.

Hal itu diketahui dari story Instagram pemain asal Brasil itu sore ini, Jumat (31/12/2021) di mana Jose Wilkson memuat ulang dan menjawab salam perpisahan yang disampaikan oleh rekan setimnya yang lain.

Seperti yang disampaikan oleh Ady Setiawan, "See you my best friend, sucses for you broo @wilkson11," tulis Ady Setiawan, Jumat (31/12/2021) sore.

"Terimakasih untuk semuanya saudaraku," balas Jose Wilkson.

Hal sama juga disampaikan oleh Reva Adi Utama yang menulis "All the best papa for new story in your future @wilkson11, see you again," tulisnya.

"Thank you papa profesional," balas pemain 29 tahun tersebut.

Tak hanya pemain, salah satu jajaran pelatih juga menuliskan hal sama, seperti yang disampaikan oleh pelatih fisik Persebaya, Muhamad Alimudin.

"Nice person, good player, great attitude. All the best meu irmao @wilkson11," tulis Muhamad Alimudin.

"Terimakasih untuk semuanya temanku, kamu adalah orang yang spesial untukku," jawab Jose Wilkson.

Jose Wilkson memang belakangan menjadi sorotan setelah sebagian Bonek, suporter fanatik Persebaya menilai performanya belum bisa setajam yang diinginkan.

Dari 13 penampilan bersama Persebaya, Jose Wilkson baru mengemas 6 gol dan 2 assist.

Jose Wilkson belakangan dikabarkan diminati klub kontestan Liga 1 2021 lain asal Jatim, Persela Lamongan.

Sebagai pengganti Jose Wilkson, Persebaya santer dikaitkan dengan penyerang asal Belanda, Arsenio Valpoort (29).

Valpoort sebelumnya bermain untuk klub kasta tertinggi liga Albania, KF Egnatia