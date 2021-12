Jadwal Liga Inggris, Laga Tahun Baru: Arsenal vs ManCity, Chelsea vs Liverpool, Live Streaming

Jadwal Liga Inggris, Sabtu (1/1/2022) Pukul 19.30 WIB Arsenal vs Manchester City. Hari Minggu Pukul 23.30 WIB Chelsea vs LIverpool.

SURYAco.id I LONDON - Berikut jadwal Liga Inggris di tahun baru 2022, tanggal 1 - 4 Januari. Ada big match yang melibatkan empat pemuncak klasemen. Yaitu Arsenal vs Manchester City dan Chelsea vs Liverpool.

Duel Arsenal vs Manchester City digelar Sabtu, 1 Januari 2022 pukul 19.00 WIB

Sehari berikutya, giliran bigmatch Chelsea vs Liverpool, Minggu (2/1/2022) pukul 23.30 WIB.

Siaran langsung Arsenal vs Manchester City dan Chelsea vs Liverpool bisa disaksikan di TV online MOLA TV. Laporan pertandingan detik per detik bisa dipantau melalui livescore.com, flashscore.com, dan livescore.google.com.

Pemain Arsenal merayakan kemenangan melawan Tottenham di laga Derby London. Jadwal Liga Inggris Arsenal vs Manchester City, Sabtu (1/1/2022) pukul 19.30 WIB AFP)

Arsenal vs Manchester City

Dikutip dari data Livescore.com, Arsenal saat ini berada di urutan empat klasemen dengan poin 35. Sedang tamu yang akan menjadi lawannya adalah pemuncak klasemen Liga Inggris 2021/2022, Manchester City yang memiliki poin 50.

Laga ini akan menjadi duel seru. Arsenal tentu bekerja keras memaksimalkan keangkeran markasnya untuk menghambat laju Manchester City, yang makin jauh meninggalkan pesaignya, yaitu Chelsea dan Liverpool di urutan dua dan tiga.

Sebaliknya Manchester City datang dengan misi menambah poin atau setidaknya mengamankan posisi puncak klasemen dari para pengejarnya.

Serunya lagi, Arsenal dan Manchester City sama-sama sedang onfire dan sama-sama sedang dalam tren kemenangan. Arsenal mencatat empat kemenangan berturut-turut di laga terakhirnya.

Sebaliknya Manchester City menggila dengan delapan kemenangan berturut-turut di Liga Inggris. Terhitung sejak akhir November, Manchester City, sudah 10 kali memainkan laga di semua ajang kompetisi, dan hanya sekali kalah yaitu di ajang Liga Champions. Kalah 1-2 di kandang RB Leipzig.

Kemenangan terakhir ManCity dipetik di kandang Brenfort, Rabu (29/12/2021) kemarin.

