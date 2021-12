Lupakan Dar-Der-Dor saat Tahun Baru di Kota Kediri, Perayaan di Hotel juga Dilarang

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Jangan pernah berharap merayakan malam pergantian tahun akhir pekan ini dengan keramaian di Kota Kediri. Karena keramaian dan pesta kembang api di tempat umum dilarang, bahkan hotel-hotel di Kota Kediri juga dilaang menggelar kegiatan perayaan serupa.

Dalam imbauannya, Kapolres Kediri Kota, AKBP Wahyudi meminta masyarakat menyambut tahun baru 2022 di rumah bersama keluarga. Karena petugas di Kota Kediri telah melarang masyarakat menggelar pesta kembang api atau perayaan old and new di hotel.

Semua itu dilakukan demi menjaga kamtibmas dan mencegah penyebaran Covid-19 selama masa pandemi ini. Dengan begitu, maka malam tahun baru di Kota Kediri bakal tetap tenang dan damai tanpa ada keramaian berlebihan.

"Perayaan malam tahun baru tidak dilakukan di luar rumah, cukup bersama keluarga dengan tetap menjaga protokol kesehatan," imbau AKBP Wahyudi kepada awak media di Polres Kediri Kota, Kamis (30/12/2021).

Sementara tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi perayaan malam tahun baru seperti Alun-alun Kota Kediri dan tempat keramaian masyarakat lainnya akan dilakukan penutupan.

Selain itu sejumlah tempat dan titik jalan di Kota Kediri akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Petugas telah melakukan sosialisasi larangan tersebut kepada masyarakat.

"Sudah ada meme-meme yang dibuat dan didistribusikan, serta anggota polsek, satlantas dan binmas telah mengumumkan melalui radio," jelasnya.

Kapolres juga memastikan pesta kembang api dan perayaan malam tahun baru di hotel dipastikan tidak ada. "Kami sudah pastikan dan wajib tidak ada," ia menegaskan.

Termasuk perayaan yang berlokasi di hotel juga dipastikan tidak ada. Pihak pengelola hotel telah mendapatkan sosialisasi dari petugas. "Mulai pengelola kafe dan perhotelan termasuk pihak EO (event organizer) telah mendapatkan sosialisasi," ungkapnya.

Kapolres mengharapkan agar masyarakat mematuhi imbauan pemerintah. Karena ketentuan yang diatur pemerintah telah ada maksud dan tujuannya. "Ini demi kebaikan kita bersama," tambahnya. ****