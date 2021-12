Resmikan GRIT ITS, Wagub Jatim Emil Dardak Harap Jadi Wisata Edukasi

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menjajal inovasi virtual reality saat meresmikan Galeri Riset & Inovasi Teknologi (GRIT) ITS yang berlokasi di Lantai Lobby Gedung Pusat Riset ITS, Selasa (28/12/2021).

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak meresmikan Galeri Riset & Inovasi Teknologi (GRIT) ITS yang berlokasi di Lantai Lobby Gedung Pusat Riset ITS, Selasa (28/12/2021).

GRIT ITS sendiri memajang koleksi purwarupa hasil riset dan inovasi, koleksi virtual reality dan augmented reality dan seni instalasi. Selain itu, terdapat juga koleksi produk teknologi mulai dari teknologi transportasi, pertahanan dan keamanan teknologi maritim, teknologi kesehatan dan pemanfaatan teknologi digital di era industri 4.0.

Wagub Emil Dardak pun menjajal beberapa hasil inovasi. Di antaranya ViWBas yang merupakan inovasi virtual reality yang memberikan edukasi, khususnya di bidang Kedokteran dengan menampilkan visual 3 dimensi. Di mana inovasi tersebut merupakan project milik Prof Riyanarto yang merupakan dosen ITS.

Tak hanya itu, mantan Bupati Trenggalek tersebut juga menjajal inovasi aroma terapi yang merupakan kombinasi minyak atsiri yang diperoleh dari proses hidrodistilasi berbagai jenis tumbuhan.

Usai meninjau dan menjajal beberapa inovasi, Wagub Emil menyampaikan bahwa GRIT ITS merupakan sebuah motivasi yang tidak hanya diperuntukkan bagi civitas akademi ITS saja. Namun juga bagi ekosistem yang ada di Surabaya dan juga di Jawa Timur.

"Ini merupakan permanen exibition, jadi bukan pameran sesaat. Kami ingin melihat anak-anak muda tidak hanya memiliki persepsi keren karena menekuni IPA, tapi juga dilihat dari sisi serunya menciptakan perpaduan antara science dan teknologi. Anak-anak muda saat ini beberapa dianggap lebih seru menjadi pengusaha karena ada potensi komersial, lebih dari itu ada antusiasme teknologi," jelas Emil.

"Mari kita bangkitkan romansa anak muda, khususnya di bidang teknologi, baik di Surabaya khususnya di Jawa Timur," ajaknya

Lebih lanjut Emil mengatakan, hasil karya inovasi yang diciptakan ITS sangatlah luar biasa. Karena, ITS merupakan salah satu kampus teknologi terbaik. Tidak hanya di tingkat nasional melainkan juga di tataran Asia. Emil berharap, GRIT ITS akan menjadi jujukan siswa SMA agar termotivasi menggeluti bidang teknologi.

"GRIT ITS diharapkan juga menjadi tempat wisata edukasi. Beberapa juga saya lihat ada inovasi baru seperti deteksi genangan air. Kami di provinsi sebagai salah satu pengelola Bandara Abdurahman Saleh, kami berharap alat tersebut dapat diimplementasikan di sana," jelas Emil.

"Selain itu tadi pula ada Geotekno PDAM Surabaya, yang bisa mendeteksi masalah kebocoran yang berat sekali dan mengakibatkan kerugian. Tadi ada alat pendeteksi Covid, bisa juga ditambahkan untuk bisa mendeteksi virus Omicron dan lain sebagainya. Banyak hal yang merupakan inovasi dan dapat diimplementasikan dan dikembangkan," ujarnya.