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Piala AFF 2020

Hasil Skor Timnas Indonesia vs Thailand: Asnawi Cs Ditekuk 4-0 Tanpa Balas di Final Piala AFF 2020

Berikut Hasil Skor Timnas Indonesia vs Thailand, Asnawi Cs ditekuk 4-0 Tanpa Balas di Final Piala AFF 2020, Rabu (29/12/2021). 

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
zoom-inlihat foto Hasil Skor Timnas Indonesia vs Thailand: Asnawi Cs Ditekuk 4-0 Tanpa Balas di Final Piala AFF 2020
PSSI
Witan Sulaeman saat laga Timnas Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2020 

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Berikut Hasil Skor Timnas Indonesia vs Thailand, Asnawi Cs ditekuk 4-0 Tanpa Balas di Final Piala AFF 2020, Rabu (29/12/2021). 

Laga leg pertama Final Piala AFF 2020 antara Timans Indonesia vs Thailand digelar di National Stadium, Singapura.

Tim gajah putih bermain agresif dan mampu unggul lewat gol yang masing-masing dicetak oleh Chanathip Songkrasin (2', 52) Supachok Sarachat (67') dan Bordhin Phala (83')

Hasil Skor Timnas Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2020
Hasil Skor Timnas Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2020 (PSSI)

Sementara Timnas Indonesia yang berusaha memperkecil ketertinggalan tak mampu mencetak satu gol pun hingga laga berakhir.

Hasil skor Timnas Indonesia vs Thailand berakhir 4-0.

Perjalanan tim besutan Shin Tae-yong masih belum berakhir meski kalah telak.

Ini karena masih ada harapan di leg kedua yang akan digelar pada Sabtu (1/1/2022) mendatang.

Jalannya Pertandingan.

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Piala AFF 2020
Hasil Final Piala AFF 2020
Timnas Indonesia vs Thailand
Hasil Skor Timnas Indonesia vs Thailand
Chanatip Songkrasin
Asnawi Mangkualam
Shin Tae yong
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